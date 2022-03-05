طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت.. خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد بلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية شهرة وانتشارا، إذ يحبه الجميع كبار وصغار، وهو من أبرز الوصفات التي تبحث عنها دائما ربات البيوت عبر محرك البحث «جوجل» كي تقدمها لأسرتها، ومؤخرا برع الشيفات ومحلات الحلويات في تقديمه بأكثر من شكل، فتارة نجده محشو بالقشطة والنوتيلا، وفي بعض الأحيان يباع بالفستق وجوز الهند والمكسرات المختلفة.

ويقدم «هن» في التقرير التالي، وصفات مختلفة وسهلة لكيفية عمل بلح الشام المقرمش وبمكونات منزلية بسيطة.

بلح الشام المقرمش على طريقة الشيف سارة عبد السلام

- 1 كوب دقيق.

- 1 كوب ماء.

- ¼ كوب زيت.

- 3 بيضات.

- 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

- رشة ملح.

مقادير وطريقة عمل الشربات

- 2 كوب سكر.

- 1 كوب ماء.

- عصره ليمون.

- ماء ورد «اختياري».

- فانيليا «اختياري».

ولضمان نجاح طريقة عمل بلح الشام المقرمش، يجب تنفيذ الخطوات التالية:

- في البداية، يجب تحضير الشربات عبر إضافة السكر إلى الماء على النار وترك الخليط ليغلي.

- تضاف عصرة الليمون والفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة.

- يرفع الشربات من على النار ويترك ليبرد.

خطوات عمل العجينة وتسويتها

- نضع الماء في وعاء ثم نتركه على النار، مع إضافة الزيت والملح إليه.

- عندما يغلي الخليط، نضيف إليه الدقيق مرة واحدة ويقلب جيدا حتى يختلط مع الماء تماما.

- استمري في التقليب على نار متوسطة حتى تتحول العجينة لكرة متماسكة.

- تفرد العجينة بالملعقة الخشب حتى تتبخر الرطوبة منها.

- يُرفع العجين من على النار ويقلب ليبرد قليلا، ثم نضعه في العجانة.

- نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا إلى العجين، ثم نضربه جيدا مع المكونات حتى يصفر لونه ويصبح لزج القوام ويلتصق باليد.

- نضع زيت غزير بارد في طاسة عميقة.

- انقلي العجين في كيس حلواني، وشكلي بلح الشام في الزيت البارد بعيدا عن الحرارة.

- اشعلي نارا متوسطة وضعي عليها الزيت واتركي بلح الشام لينضج.

- يُرفع بلح الشام من الزيت عندما يصبح لونه ذهبيًا، ويترك ليصفى من الزيت تماما.

- وأهم خطوة أن يُسقى بالشربات البارد، ويقلب فيه جيدا حتى يتشربه.

-يزين بالمكسرات المجروشه وجوز الهند.

عمل بلح الشام المقرمش على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير العجين والشربات

- 1 كوب دقيق.

- 1 كوب ماء.

- ¼ كوب زيت.

- 3 بيضات.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ½ ملعقة صغيرة سكر.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة خل.

- 2 كوب سكر.

- 1 كوب ماء.

- ½ عصير ليمونة.

خطوات عمل الشربات

- نضع كوب الماء و كوبان من السكر في إناء ويقلب حتى تمام ذوبانه.

- يرفع على النار الخليط ويترك ليغلي لمده 7 دقائق، ثم يوضع الليمون، ويترك ليهدأ.

طريقة تحضير العجين

- يوضع إناء علي النار به ماء وزيت وملح وسكر.

- عندما يبدأ الخليط في الغليان، نضع كلا من الدقيق والنشا عليه مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة، دون وجود أي دقيق غير ناضج بها.

- نخلط العجين في بولة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح باردة.

- توضع بيضة مع الفانيليا والخل وتخلط جيدا حتى تختفي، ثم نضع البيض الآخر واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق حتيى تصبح العجينة متماسكة، وتعد هذه الخطوة سبب نجاح طريقة عمل بلح الشام المقرمش.

- توضع العجينة في قمع بلح الشام لتشكل وتقص بالطول المناسب.

- ترفع الطاسة على النار بعد ملئها بالزيت ووضع قطع بلح الشام بها، ثم تقلب جيدا حتى تأخذ كل قطعة اللون الذهبي، وتصفى جيدا من الزيت، يتم وضعها في الشربات البارد.