السعال في الصباح قد يشير للإصابة بمرض خطير.. "خاصة إذا كنت مدخنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السرطان مرض قاتل لا تظهر عليه علامات في البداية للأسف، ووفقًا لأحدث المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم.

ومن أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا، وفقا لموقع "timesofindia".

خبير يربط السعال المستمر في الصباح بالسرطان:

السعال هو علامة للعديد من الأمراض بما في ذلك الأمراض الشائعة مثل التعب والأمراض الشديدة مثل السرطان، وعلى الرغم من أن السعال المستمر بمجرد استيقاظك يكون علامة على بعض المضاعفات الأخرى، إلا أنه لا يمكن استبعاد ارتباطه بالسرطان، خاصة إذا كنت معتادًا على التدخين.

وقال خبير الصيدلة الدكتور عباس كناني "غالباً ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح، لذا يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين خاصة إذا كنت مدخنًا".

وحذر الخبير من أن الاستيقاظ مع التهاب الحلق المستمر والموجود منذ أكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة منبهة.

ما الذي يسبب السرطان؟

حسب منظمة الصحة العالمية المواد المسببة للسرطان مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع المؤين والمواد الكيميائية المسرطنة، مثل الأسبستوس، ومكونات دخان التبغ، والكحول، والأفلاتوكسين(ملوث غذائي)، والزرنيخ (ملوث لمياه الشرب)، والمواد المسرطنة البيولوجية، مثل بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات تسبب السرطان.

ويحدث السرطان عندما تتحول الخلايا الطبيعية داخل جسم الإنسان إلى خلايا سرطانية، وتزداد شدة السرطان على مستويات متعددة تبدأ من الآفة ما قبل السرطانية إلى الورم الخبيث.

ما عوامل الخطر المختلفة للسرطان؟

يعد تعاطي التبغ وشرب الكحول وتناول نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء من عوامل الخطر للإصابة بالسرطان، كما تتطور بعض أنواع العدوى المزمنة إلى الإصابة بالسرطان.

وتقول منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من 13٪ من السرطانات التي تم تشخيصها في عام 2018 على مستوى العالم تُعزى إلى العدوى المسببة للسرطان، بما في ذلك هيليكوباكتر بيلوري، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وفيروس التهاب الكبد B ، وفيروس التهاب الكبد C ، وفيروس إبشتاين بار.

كيف يمكن الوقاية من السرطان؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان باتباع أسلوب حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا، وعدم تناول التبغ والكحول، والتطعيم، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

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