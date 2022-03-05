طريقة عمل تورتة بسيطة في المنزل.. خطوات سريعة وتكاليف أقل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل تورتة بسيطة في المنزل، أشهر الوصفات التي تبحث عنها ربات المنازل، في سبيل تحضير التورتة بدون تكاليف كبيرة، وبطريقة مضمونة وبسيطة، وبأقل المجهود، إذا نجحت في تطبيق الخطوات بالشكل الصحيح.

ويقدم لكِ «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل تورتة بسيطة في المنزل، بأسرع الخطوات وأقل التكاليف.

مقادير عمل التورتة

6 بيضات

كوب سكر بودرة

كوب دقيق

فانيليا

رشة ملح

بيكنج باودر

لتزيين تورتة

كريم شانتيه

صوص شيكولاتة

سيرب، أو شربات

شرائح أناناس

شرائح كيوي

شرائح فراولة

مكسرات مجروشة

طريقة عمل تورتة بسيطة في المنزل

في البداية، افصلي صفار البيض عن البياض، وضعي كلًا منهما بإناء.

احضري العجان، واخفقي نصف كمية السكر مع صفار البيض والفانيليا.

على الجانب الآخر، اخفقي بياض البيض جيدًا مع باقي كمية السكر بالتدريج، واستمري في الخفق حتى يتكاثف القوام.

ضيفي بياض البيض لخليط صفار البيض، ثم ضعي الدقيق والملح والبيكنج باودر بالتدريج.

استمري بخفق المكونات بهدوء حتى تتماسك جيدًا.

احضري صينية وادهنيها بالزيت أو السمن، ثم رشيها بالدقيق.

يُصب الخليط في الصينية.

سخني الفرن في درجة حرارة 180 درجة وضعي بها الصينية لمدة نصف ساعة.

اخرجي الصينية عقب اختبارها والتأكد من تمام النضج، وحاولي إخراج الكيك من الصينية.

ضعي الكيك على منخل واقلبيها عليه حتى تبرد تمامًا.

قومي بتقسيم التورتة لنصفين واسقيها بقليل من السيرب أو الشربات.

ضعي على النصف الأول الكريمة، وافرديها تمامًا، ثم المكسرات، ثم ضعي النصف الآخر من الكيك.

زيني التورتة بالكريم شانتيه وترص الفاكهة، مع المكسرات المجروشة بجوانب التورتة.

ضعي ويوضع الكريم شانتيه على جانبي التورتة، ويمكن استخدام صوص الشيكولاتة.

اتركيها في الثلاجة حتى تبرد، ثم قدميها وهي باردة، بالهنا.