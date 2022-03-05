هاني الناظر يوضح سبب وجود البقع البنية على الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

«أنا عندي بقع سمراء في وشي أيه الحل؟».. ذلك السؤال الذي يزداد تداوله بين الناس، مع اقتراب فصل الصيف، ليست البقع السمراء فقط، لكن البنية أيضا، وهذا ما يسبب القلق لدى أصحاب تلك البقع، التي عادة ما يكون سبب ظهورها مرض جلدي معين، وهي عبارة عن بقع في الجلد، تقع في مناطق متغيرة، وبعض الأسباب الأكثر شيوعا، لتلك الحالة هو الالتهابات وبعض الأمراض الجلدية.

في السطور التالية، يعرض «هُن» سبب البقع البنية في الجلد.

البقع البنية في الجلد بدون حكة

«الجلد مرآة.. ممكن أبص لجلد الواحد أحكم بوجود إصابة داخلية».. تلك الكلمات وصف بها الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أثناء تصريحات له عبر قناة dmc، خطورة بعض البقع الداكنة، واختلاف أسبابها، التي منها الإصابة بأمراض الكبد، والإصابة أو أحيانا تكون البقع بسبب تغييرات فسيولوجية، أو بسبب عادات خاطئة، منها الميكب الزيادة، وتفاعله مع الشمس، الذي يسبب بقع داكنة.

بقع داكنة لها علاقة بالأمراض

يشكو الكثير من الناس من ظهور البقع البنية، التي تختلف درجتها بين البقع البنية الفاتحة والبقع السمراء، على جانبي الوجه قال الدكتور هاني الناظر «اللون الداكن الذي يشكو منه الرجال والسيدات، لا بد من فحصها، والكشف عن المريض لأنها قد تكون مؤشر لأمراض خارجية في الجلد أو أمراض داخلية، يمكن أن تكون البقع الداكنة على الخدين والجبهة، مؤشر لإصابة في الكبد، منها تليف الكبد، لذلك عند ظهورها يجب على المريض عمل تحليل، وظائف كبد للتأكد من سلامة الكبد».

أسباب ظهور البقع الداكنة

أسباب فسيولوجية

بعض الأسباب الفسيولوجية، منها الحمل، تسبب ظهور بعض البقع الداكنة ما تسمى بـ«الكلف»، يعمل على ظهور بعض البقع، تتفاوت في درجة غمقانها، وتظهر على الخدين والجبهة أو الرقبة والأنف، وقد تكون داكنة جدا، تسبب أذى نفسي للسيدات بشكل كبير.

- عادات خاطئة

بعض العادات الخاطئة، منها استعمال المنتجات الكيميائية بشكل مبالغ فيه من البنات أو السيدات، وهي مركبات كيميائية تتفاعل مع الشمس، وتسبب وجود بقع داكنة أو بنية، وبالنسبة للرجال، فإن العطور تسبب ظهور البقع البنية، بسبب تفاعل العطر مع الشمس.

النمش

يظهر النمش على هيئة بقع بنية على الخدين، أو بقع سمراء وهو ظاهرة وراثية، يعتبر من مظاهر الجمال، لكنه إذا زاد عن حده، يصبح غير مرغوب فيه، إلا أنه ظاهرة وراثية يتوارثها الأبناء من الآباء، لكن يلاحظ أنه يزداد مع التعرض للشمس بشكل كبير، ولا علاقة له بالعمر.

وأصحاب البشرة البيضاء، أكثر عرضة لظهور النمش، وهو صفة وراثية، لا يمكن منعها، وعدم التعرض للشمس بشكل كبير، يعتبر الحل الوحيد للتخلص من النمش أو الحسنات الكبيرة، هو إزالتها بالليزر، وهو أمن تماما لا يسبب أعراض جانبية، لكن يجب الذهاب إلى طبيب متخصص له خبرة.

وحمة الفراولة

تعتبر وحمة الفراولة، من البقع الأكثر انتشارا، وتظهر في أماكن مختلفة من الجسم، منها الوجه أو في فروة الرأس، أو الظهر، أو الصدر، وتظهر عند الولادة منذ الصغر، ويصغر حجمها مع تقدم السن، وتختفي تدريجيا، وفقا لموقع health line الطبي.

بقع بنية خطيرة

بعض الأحيان تكون البقع البنية على الجلد بدون حكة، هي مؤشر لسرطان الجلد، وهو أخطر أنواع السرطان، وأكثرها شيوعا عند أصحاب البشرة الفاتحة، تظهر البقع على هيئة شامة في مكان في الجلد لها حواف غير منتظمة، وتتغير لونها وتكبر مع مرور الوقت، عادة ما يكون حجمها أكبر من ممحاة القلم الرصاص، وتتعدد ألوانها.