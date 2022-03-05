علاج تساقط الشعر الشديد عند النساء.. قد يكون بسبب الحمل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاج تساقط الشعر الشديد عند النساء، واحد من أكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات، بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبداخل عيادات التجميل والجلدية، في محاولات منهن للحفاظ على خصلات الشعر من تساقطها من الجذور، التي يتراوح أسباب الأمر بين الصلع الوراثي، أو المعاناة من مرض في فروة الرأس مثل الصدفية والذئبة أو الفطريات والقشرة، أو حتى خلل الهرمونات والغدة الدرقية والأنيميا، وقد يزيد الأمر مع السيدات الحوامل في بعض الأوقات.

علاج تساقط الشعر الشديد عند النساء

وتتساءل العديد من السيدات عن أفضل علاج تساقط الشعر الشديد، التي تتنوع بين العلاجات بالأدوية أو الجراحة، وحتى العلاجات المنزلية طويلة المدى.

وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، قدم لـ«هُن»، بعض النصائح التي يجب اتباعها لعلاج تساقط الشعر، على رأسها:

تجنب الصبغات الضارة على الشعر التي تؤدي لتساقطه.

تجنب الكرياتين والبروتين المؤدي لتساقط الشعر غلى المدى البعيد.

اتباع أنظمة التغذية السليمة وتناول طبق السلطة يوميًا.

شرب كمية كافية من الماء.

تناول الفيتامينات الطبيعية للمساعدة على تقوية الجهاز المناعي ومنع تساقط الشعر.

العلاج بالأدوية التي يصرفها الطبيب المعالج.

يمكن العلاج بالزراعة، والتي عادًة ما تكون اختيار مصابي الصلع الوراثي.

زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر الشديد

كانت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، رصدت بعض الزيوت الطبيعية التي بدورها تمنع تساقط الشعر، والتي جاءت على النحو الآتي:

زيت النعناع

يعمل على زيادة الدورة الدموية بفروة الرأس، ما يحفز نمو الشعر.

زيت خشب الأرز

يساعد على توازن الغدد الموجودة في فروة الرأس التي تنتج الزيت، ما يحافظ على فروة الرأس نظيفة، ويساعد على نمو الشعر.

زيت إكليل الجبل

يعمل على تحفيز نمو الشعر، مثل مادة المينوكسيديل الكيميائية، المستخدمة في علاج تساقط الشعر لكثير من العلاجات.

زيت الزعتر

يمكنك استخدام زيت الزعتر المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي تمنع تساقط الشعر.

زيت الميرمية

يحتوي على مادة تسمى أسيتات ليناليل، التي تجعل شعرك أقوى، وتمنعه من التكسر والسقوط.

زيت شجرة الشاي

يستخدم لعلاج قشرة الرأس، نظرًا لما يتمتع به من تطهير قوي وتأثيرات مضادة للبكتيريا.