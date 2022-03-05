هل للكمامات تاريخ صلاحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في حال قررت الاحتفاظ بأقنعة الوجه، ينصح كريستوفر سولمونتيه، مدير مشروع "وحدة جونز هوبكنز للاحتواء الحيوي" في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور الأمريكية، بوضعها في أمكنة جافة. وقال "شخصيًا أستخدم كيسًا ورقيًا من دون إغلاقه، لأنه من المهم أن يتغير الهواء".

وثمة طريقة أخرى لتخزينها بحسب الدكتور جون أوهورو، اختصاصي الأمراض المعدية في "مايو كلينيك" بروشستر في مينيسوتا الأمريكية، وذلك من خلال استخدام علبة بلاستيكية مزودة بفتحات.

وتابع أنه بالنسبة للأقنعة المصنوعة من القماش، فيجب الحرص على غسلها جيدًا إسوة بأي قطعة ملابس أخرى.

وأوصى سولمونتيه بأنّه إذا كنت تأخذ استراحة من ارتداء الأقنعة، فيتوجّب عليك التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة قبل ارتدائها مجدّدًا. ولفت إلى أنّ تاريخ انتهاء الصلاحية يكون مدوّنا على العلبة من الخارج، عادةً.

وأشار إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ القناع لا يحمي في ما بعد، بل أنّ سلامة القناع لم تعد بالجودة التي كان يتمتّع بها من قبل".

ويسري هذا الأمر على الأقنعة المصنوعة من القماش، فإذا لاحظت أنها أمست متضررة فقد يكون حان وقت استبدالها.

وإذا لاحظت أنّ تاريخ انتهاء صلاحية بعض الأقنعة التي تُستخدم لمرة واحدة يقترب، أوصى سولمونتيه بارتدائها أولّا كي لا تتخلّص منها لاحقًا من دون استخدامها.