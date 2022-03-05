لا تتناول أكثر من فطرتين يوميا.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الفطائر من بين الأطعمة التي يعشقها كثيرون، غير إن الإكثار في تناولها قد تسبب مشاكل صحية بالجسم، لذا يجب معرفة العدد المسموح بتناوله يوميا.

خبيرة التغذية الروسية مارغريتا كوروليفا، تقول إنه من الأفضل تناول الفطائر في الصباح وليس أكثر من اثنين في اليوم، حتى لا تسبب مشاكل في الجسم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت: "فطيرة واحدة أو اثنتان في اليوم تكفي للاستمتاع بالطعم والتوافق مع فترة التحضير للصوم. هذه نسبة عالية من الكربوهيدرات وإذا كانت لا تزال ممزوجة بالعسل أو المربى، فسنحصل على حصة ضخمة من الكربوهيدرات البسيطة ، والتي لا يمكن أن تؤثر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات".

وتابعت الخبيرة: "إذا كان معدل الأيض (التمثيل الغذائي) مرتفعا، فإن إمكانيات الجهاز الهضمي تكون أيضا قصوى لمعالجة واستيعاب المكونات التي تم الحصول عليها".

في عام 2022 تقام عطلة "ماسلينيتسا" في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير/شباط، إلى 6 مارس/آذار الجاري.