10 عوامل تتنبأ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دوما ما يطالب العلماء بالحفاظ على اللياقة البدنية حتى منتصف العمر كي يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بواقع الثلث، كونه أحد أكثر مشكلات الشيخوخة شيوعا حول العالم.

وألزهايمر يمكن أن تبدأ في الدماغ قبل عقدين من بدء ظهور الأعراض، وفي ما يلي العلامات العشر التي يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر:

- الاكتئاب الشديد

- القلق

- الإمساك

- فقدان الوزن بشكل غير طبيعي

- رد فعل على الإجهاد الشديد

- اضطرابات النوم

- فقدان السمع

- نوع من التهاب المفاصل يسمى داء الفقار الرقبية

- السقوط

- الإعياء

وكشف دراسة أجرها باحثون بمعهد الدماغ بباريس، أن النتائج تجعل من الممكن النظر في عوامل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وكيفية الوقاية منها.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور توماس نيدليك: "يبقى السؤال عما إذا كانت المشاكل الصحية التي نواجهها هي عوامل الخطر، أو الأعراض، أو علامات التحذير من المرض".

ويشير الفريق إلى أن الدراسة بها الكثير من القيود، بينها أنها كانت قائمة على الملاحظة وليست تجربة سريرية ولم تكن قادرة على مراعاة عوامل الخطر الأخرى مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والوراثة.

وقالت الدكتورة كلير سيكستون، مديرة البرامج العلمية والتوعية في جمعية ألزهايمر في الولايات المتحدة، إنه من المهم ملاحظة أنه ليس كل من لديه الأعراض العشرة الموجودة في الدراسة سيصاب بمرض ألزهايمر.

وفي حديثها إلى Medical News Today قالت سيكستون: "مجرد إصابة شخص ما بالاكتئاب لا يعني أنه سيصاب بمرض ألزهايمر. ومع ذلك، فإن هذه البيانات تدعم فكرة أن الاهتمام بالصحة العقلية للفرد أمر مهم للغاية للرفاهية العامة ولصحة الإدراك المحتملة".

وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بمرض ألزهايمر، فمن المهم أن تطلب المساعدة من طبيبك العام.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه نظرا لأن أعراض ألزهايمر تتطور ببطء مع مرور الوقت، فقد يكون من الصعب أحيانا اكتشافها.

وتنص التوجيهات على أنه لا يوجد اختبار واحد يمكن استخدامه لتشخيص مرض ألزهايمر.

وأضافت الهيئة أنه من المهم أن تتذكر أن مشاكل الذاكرة لا تعني بالضرورة أنك مصاب بمرض ألزهايمر.