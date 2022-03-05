أفضل الطرق لعلاج حساسية الجيوب الأنفية

القاهرة - سمر حسين - يسأل طبيبك عن الأعراض التي تشعرين بها، فقد تشعرين بألم في الوجه والأنف، ويمكن له التشخيص بناء على الفحص البدني، بالإضافة إلى أن هناك طرق أخرى لتشخيص التهاب الجيوب الأنفية، ومن خلال هذا التقرير، تستعرض «هن» أفضل علاج لحساسية الجيوب الأنفية، وفقًا لموقع «Mayo Clinic».

طرق تشخيص التهاب الجيوب الأنفية:

1- منظار الأنفوهو أنبوب رفيع ومرن، يحتوي على ضوء وعدسة، يدخله الطبيب عبر أنفك لفحص الجيوب الأنفية بصريًا.

2- يظهر التصوير المقطعي المحوسب، تفاصيل الجيوب الأنفية ومنطقة الأنف، إذ أنه يساعد في اكتشاف التشوهات أو المضاعفات المشتبه بها

3- أخذ عينات من الأنف والجيوب الأنفية، تساعد أخذ مسحة منها، في معرفة سبب الالتهاب، عندما لا تستجيب الحالة للعلاج أو تزداد سوءً

4- اختبار الحساسية، إذا اشتبه طبيبك في أن الحساسية، قد تسببت في التهاب الجيوب الأنفية، فعندها يوصي بإجراء اختبار حساسية الجلد، إذ أنه يساعد في تحديد أسباب الحساسية التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية.

علاج لتخفيف الأعراض

يوصي الطبيب ببعض العلاج للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية والتي تتضمن:

-بخاخ الأنف بمحلول ملحي، ويتم رشه في الأنف عدة مرات في اليوم، لشطف الممرات الأنفية.

- الكورتيكوستيرويدات الأنفية، تساعد بخاخات الأنف هذه في منع الالتهاب وعلاجه.

- مزيل الاحتقان، هذه الأدوية متوفرة بدون وصفة الطبيب، وتستخدم لعدة أيام فقط، لكنها تتسبب في عودة الاحتقان الشديد

- أدوية، إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتج عن الحساسية، فقد تساعد استخدام أدوية الحساسية في تقليل أعراض الحساسية.

- مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل أسيتامينوفين وتايلينول وإيبوبروفين وأدفيل، وموترين آي بي، والأسبرين وغيرهماالمضادات الحيويةعادًة لا تكون المضادات الحيوية ضرورية في علاج التهاب الجيوب الأنفية، لأنها تسببها الفيروسات وليس البكتريا حتي ولو كان التهاب الجيوب الأنفية بكتريًا فقد يزول بدون علاج.

علاج مناعي

إذا كانت الحساسية تساهم في التهاب الجيوب الأنفية، فإن حقن العلاج المناعي يساعد في تقليل تفاعل الجسم مع مسببات الحساسية وعلاج الأعراض.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

-الراحة، تساعد الجسم على محاربة العدوي والتعافي بسرعة

-شرب السوائل، شرب الكثير من السوائل من شأنه تخفيف الأعراض

-استخدام ضمادات من الماء الدافئ، تساعد في تخفيف الضغط في الجيوب الأنفية

-استنشاق بخار الماء، حيث إنه يعمل على تخفيف الألم وطرد المخاط

- شطف ممرات الأنف، يساعد في تنظيف الجيوب الأنفيةالتحضير لموعد زيارة الطبيب عندما يحين موعد زيارة طبيبك، فيجب إجراء فحص شامل للجيوب الأنفية، وعمل قائمة بالأعراض التي تشعر بها، وجميع المكملات الغذائية التي تتناولها، بجانب التاريخ الطبي للعائلة.

أما بالنسبة لأسئلة التهاب الجيوب الأنفية الحاد والتي يجب طرحها على طبيبك، وتتضمن ما يلي:

-ما السبب المرجح لأعراضي؟

-ما هي الاختبارات التي يجب إجراءها؟

-ما الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضي؟

- هل حالتي مؤقتة أم مزمنة؟

-ما العلاج الذي توصي به؟

- لدي ظروف صحية أخرى، كيف يمكن إدارتها بشكل أفضل؟

-هل يجب استشارة طبيب متخصص؟

- هل يوجد كتيب مطبوع يمكن الحصول عليه، وما المواقع التي توصي بها؟

ماذا تتوقع من طبيبك: من المرجح أن يسألك طبيبك بعض الأسئلة مثل:

- متي بدأت الأعراض في الظهور؟

- هل كانت الأعراض مستمرة أم لا؟

- ما هي شدة الأعراض؟

- هل هناك شئ يحسن من الأعراض لديك؟

- هل تدخن أو تتواجد بالقرب من الدخان؟

نصيحة دكتور أشرف رجب

أوضح الدكتور أشرف رجب، أن هناك أنواع مختلفة من الصداع، ويجب التفريق بين صداع الرأس وصداع الوجه، مشيرًا إلى ان صداع الرأس والوجه له أسباب عديدة منها العيون أو الجيوب الأنفية أو من داخل المخ، أو من أسباب أخرى كارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب التفريق بين صداع الجيوب الأنفية وباقي الأنواع الأخرى، فهو يحدث في منطقة الوجه، ويزداد مع السجود، بجانب أيضا الصداع الشديد أثناء الاستيقاظ من النوم؛ نظرًا للاحتقان الذي يحدث أثناء النوم.