هل علاج جرثومة المعدة متعب؟.. «نصف سكان العالم مصابون بها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل علاج جرثومة المعدة متعب؟ سؤال يدور بأذهان الكثير من مصابي المرض الذي يرهق المعدة، ويصيبهم بالآم شديدة قد تصل لمنعهم من تناول العديد من الأكلات والأصناف التي قد تزيد الآلم وتعرقل العلاج، فضلًا عن خوف البعض من اتخاذ خطوة العلاج، اعتقادًا منهم إنها ليست سهلة على الأطلاق.

هل علاج جرثومة المعدة متعب؟

قبل الإجابة عن علاج جرثومة المعدة، فعليك أولًا معرفة من أين تأتي جرثومة المعدة، إذ أكدت الدكتورة رضوى الباز، أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في لقاء تلفزيوني سابق، أن جرثومة المعدة لها أضرار كثيرة، إذ تأتي من خلال تلوث الخضراوات والفاكهة، أو تناول الأطعمة دون تنظيفها بشكل جيد، أو شرب مياه ملوثة ما يؤدي إلى الإصابة بجرثومة المعدة.

وأضافت الدكتورة رضوى الباز، أن أكثر من نصف سكان العالم مصابين بجرثومة المعدة.

هل علاج جرثومة المعدة متعب؟

سؤال أجابت عنه الدكتورة مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، لـ «هُن» مؤكدة أن العلاج، لا يسبب الألم، وإنه يتضمن بعض الإجراءات الوقائية والاحتزازية، للحفاظ على رطوبة المعدة وتجنب مضاعفاتها، حتى لايفقد الجسم العناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها الصوديوم والبوتاسيوم.

علاج جرثومة المعدة

يمكن علاج جرثومة المعدة بتناول الأدوية التي تعالج الإسهال والغثيان، إذ تخفف التوتر وألم العدوي، إلا في حالة تطور نشاط جرثومة المعدة والتسبب في الآلم المضاعف، فالأمر حينها قد يصل للتدخل الجراحي.

العلاجات المنزلية لجرثومة المعدة

- شرب السوائل بانتظام خاصة بعد نوبات الإسهال.

- تناول الأطعمة المالحة لكن بشكل معتدل.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على بوتاسيوم، مثل عصير الفاكهة والموز.

كيف تتجنب الإصابة بـ جرثومة المعدة؟

يمكنك تجنب الإصابة بجرثومة المعدة من خلال عدة اجراءات وقائية، على رأسها غسل الخضراوات والفاكهة بمياه وخل في مدة لا تقل عن 10 دقائق، وذلك للتخلص من البكتيريا الضارة الموجودة بها.