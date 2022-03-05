الامارات | جويل: طلبت الطلاق بسبب نظرات غير مريحة بين زوجي وموظفة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن جويل: طلبت الطلاق بسبب نظرات غير مريحة بين زوجي وموظفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة mbc مصر، للحديث عن حياتها الشخصية وتفاصيل خلافها مع زوجها.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر "إم بي سي مصر"،:"أصعب موقف تعرضت له مع زوجى حينما أعجب بامرأة أخرى بالعمل، بجانب الحديث عن رد فعل والدتها عندما طلبت جويل الطلاق.

وأكملت:" أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أعجب بامرأة أخرى في العمل ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل ولكني انجرحت لأني شعرت بالخبث منهما".

وأتمت حديثها :"واجهت زوجي بما فعله، لأني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائما، ولذلك قررت طردها من العمل لأني المديرة كما أني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي صعب تضعي له حدود".

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