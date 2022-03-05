"البصل مش لكل الناس".. إذا كنت تعاني من هذه الأمراض فاحذر تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

البصل غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تحسين صحتك من الرأس إلى القدمين، لكن على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناوله.

ووفقا لذلك نعرض في هذا التقرير الأشخاص الممنوعين من تناول البصل، وذلك كما ذكر في موقعي "healtline" و"webmed".

فوائده؟

يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية، وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة.

بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة.

-وتعمل نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح، ولكن يجب أن لا تستخدمه كدواء، يجب على المصابين بالأمراض المذكورة أعلاه فقط تناوله باستمرار.

من هم الأشخاص الممنوعين منه؟

على الرغم من أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصا لا يمكنهم تحمله وعليهم تجنب تناوله، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط بتناوله، ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله ولكن بحذر وبكميات صغيرة، وعلى فترات متباعدة.

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