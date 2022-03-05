جريئة ومتنوعة.. إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتسابق النجمات للتألق وخطف الأنظار على الريد كاربت في المهرجانات، وتتنوع الإطلالات بين الأنيقة والجريئة والمبهرة، نستعرض أبرز الإطلالات في حفل افتتاح مهرجان الأقصر بدورته الحادية عشر.

- بسمة

تألقت الفنانة بسمة على السجادة الحمراء مرتدية فستان بيبي بلو، كت أوت ومكشوف عند منطقة الصدر، ومطرز من أحد الجانبين ومزود بالكسر.

ونسقت مع الإطلالة فرو باللون الأسود وكلاتش باللون الأوف وايت، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وألوان النيود في المكياج.

- ياسمين الخطيب

تألقت المذيعة ياسمين الخطيب مرتدية فستان بصيحة "كب"، طويل وسك باللونين الأبيض والأسود يشبه في تنسيقه قشور السمك.

واعتمدت ياسيمين تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج الصارخ.

- ناهد السباعي

تألقت الفنانة ناهد السباعي على السجادة الحمراء، مرتدية جامبسوت باللون الأسود، مزودة بإكستنشن على أحد الأكتاف ومتدلى ليصنع ذيل طويل باللون الأبيض على أحد الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود اللامع وقلادة بنفس اللون حول الرقبة.

- بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة بلمسات فرعونية على السجادة الحمراء، مرتدية فستان كب باللون الأزرق من المخمل، مزود بشال باللون البينك على الأكتاف.

واستخدمت إكسسوارت فرعونية من حيث التصميم، حيث نسقت من الإطلالة قلادة حول الرقبة ضخمة من الفصوص والشكل الفرعوني.

- حسين فهمي

تألق الفنان الكبير حسين فهمي بإطلالة أنيقة ومميزة كعادته، مرتديا بدلة كلاسيك باللون الأسود، ونسق مع الإطلالة قميص منقط باللونين الأبيض والأسود كلاسيك وأنيق.

يضم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم وصناع السينمامن 35 دولة أفريقية، ويرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.