بوسي شلبي بإطلالة بلمسات فرعونية في افتتاح مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة بلمسات فرعونية على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الحادية عشر.

مرتدية فستان كب باللون الأزرق من المخمل، مزود بشال باللون البينك على الأكتاف.

واستخدمت إكسسوارت فرعونية من حيث التصميم، حيث نسقت من الإطلالة قلادة حول الرقبة ضخمة من الفصوص والشكل الفرعوني.

يضم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم وصناع السينمامن 35 دولة أفريقية، ويرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

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