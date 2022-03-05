طريقة عمل سويت اند ساور.. أكلة صيني في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل سويت اند ساور، واحدة من أشهر الأطباق الصينية الأصيلة، التي تناقلها العالم الغربي والعربي من المطبخ الصيني، كوجبة دسمة متكاملة العناصر الغذائية من البروتين والنشويات والسكريات أيضًا.

ويقدم «هُن» في السطور التالية طريقة عمل سويت اند ساور، بخطوات الشيف سالي فؤاد، لتحضيرها في المنزل.

مقادير عمل سويت اند ساور

4 صدور دجاج.

3 حبات فلفل ألوان.

فلفل أخضر.

كوب كومبوت أناناس.

نصف كوب عصير أناناس.

نصف كوب بصل أخضر.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم.

3 ملعقة كبيرة خل أبيض.

مرقة «حسب الاحتياج».

ملعقة كبيرة نشا أو أكثر.

ملح.

فلفل أسود.

أرز أبيض جاهز.

طريقة عمل فراخ سويت اند ساور

على نار متوسطة الحرارة، شوحي قطع الدجاج في الزيت وقلبيهما جيدًا حتى تصل للون الذهبي.

ضيفي على قطع الدجاج السابقة قطع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر.

ضيفي الملح ورشة من الفلفل الأسود والجنزبيل المفروم.

ضيفي الخل والنشا واستمري في التقليب، حتى تبدأ المكونات في النضج.

يُضاف مع الخليط السابق قطع الأناناس وعصير الأناناس وحلقات البصل الأخضر، ثم قلبي جيدًا وضيفي لها مرقة حسب الاحتياج.

اتركي الخليط حتى تمتزج كل المكونات ويقدم سويت اند ساور مع الأرز الأبيض.

طريقة سريعة لتحضير سويت اند ساور

المقادير:

5 شرائح بانيه فراخ سميكة مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة.

فلفل ألوان.

فلفل حار.

ملح

فلفل

ثوم بودر

بابريكا

3 ملاعق كبيرة صويا صوص.

ملقة كبيرة من دقيق.فصان ثوم.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

شريحتين من الأناناس.

كوب صغير من عصير الأناناس.

معلقة كبيرة من السكر البني.

معلقة كبيرة من الكاتشب.

طريقة سريعة لعمل سويت أند ساور

في بولة عميقة، نبلي صدور الفراخ، بالتوابل الجافة مع الصويا صوص.

ضيفي الدقيق وقلبي المكونات جيدًا، ثم ضعي ربع كوب من الماء الدافئ.

حمري قطع الدجاج جيداً في الزيت المغلي، مع قطع من البصلوالفلفل الألوان والثوم.

ضعى صوص من عصير الأناناس والكاتشب والخل والسكر البني، للخليط السابق، واتركيه على النار لبضع دقائق.

ضعي مكعبات الأناناس على الدجاج وقدمي سويت اند ساور ساخنة.

طريقة تحضير صوص سويت اند ساور

مقادير صوص سويت اند ساور

1 ملعقة صغيرة نشا

1/3 كوب خل

2 ملعقة صغيرة زيت نباتي

2/3 كوب عصير أناناس بدون سكر

2 ملعقة كبيرة كاتشب

3 ملعقة كبيرة سكر بني

ملح

طريقة تحضير صوص سويت اند ساور

احضري بولة متوسطة الحجم، واخلطي بها الخل و النشا وضعيهم على نار متوسطة الحرارة وقلبي جيدًا.

ضيفي الزيت وعصير الأناناس والكاتشب إلى الخليط السابق.

ضيفي السكر البني على المزيج مع التقليب باستمرار حتى يصبح ينضج الصوص.

ضعي الصوص في برطمان لحين الإستخدام.