طريقة عمل الدونتس نجلاء الشرشابي.. أحلى من الجاهز وسعره على القد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الدونتس نجلاء الشرشابي، تعد من أشهر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، وخاصة الأمهات، في محاولات منهن لتحضير الدونتس في المنزل بخطوات سريعة، وبتكلفة قليلة، فضلًا عن ضمان جودته ومذاقه ونظافته.

ويقدم «هُن» في السطور التاية طريقة عمل الدونتس نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الدونتس نجلاء الشرشابي

مكونات عمل الدونتس

- 2 ونصف كوب دقيق

- ملعقة كبيرة خميرة فورية

- رشة ملح

- ربع كوب سكر

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- 3 ملعقة صغيرة سمنة

- بشر برتقالة

- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

- كوب لبن دافئ

للتزيين

- كوب سكر بودرة

- فانيليا

- 2 ملعقة كبيرة لبن

- كوب شيكولاتة مبشورة

- 2 مكعب زبدة

طريقة تحضير الدوناتس

في بولة عميقة متوسطة الحجم، إخلطى الدقيق مع الخميرة الفورية والملح والسكر والبيكنج بودر، ثم ضيفي له الفانيليا وبشر البرتقال والقرفة.

ضيفى البيضة والسمنة واللبن تدريجيًا.

اتركى العجينة لتتخمر.

رشي العجينة بالدقيق وافرديها بالنشابة حتى تحصلى على عجينة سميكة

قطعى العجينة بقطاعات دائرية مفرغة من المنتصف بالقطعة المخصصة له.

اتركى العجينة لتتخمر مرة أخرى، قبل أن تقليها فى زيت متوسط السخونة.

طريقة تحضير الصوص لتزيين الوجه

في بولة اخلطي السكر البودرة والفانيليا واللبن وقلبى

ضعي الزبدة تذوب على النار، ثم ضيفى الشيكولاتة المبشورة وقلبى جيدًا حتى تمام المزج.

زيني الدوناتس بكريمة الفانيليا والشيكولاتة وقدميه

تورتة الدونتس

حضري لأسرتك تورتة الدونتس، بخطوات الشيف غادة التلي، وقدميها لهم بدلًا من الدوناتس التقليدية.

مكونات تورتة الدونتس

- كوبان دقيق

- ملعقة بيكنج بودر

- كوب سكر

- 3/4 كوب سمنة

- 3/4 كوب لبن

- بيضتان

- فانيليا

- مربى

- لون أحمر

- فانيليا

- سكر بودرة

طريقة عمل تورتة الدونتس

- اخلطي السمنة مع السكر، والفانيليا والبيض جيدًا، في وعاء عميق.

- على الجانب الآخر، اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق في وعاء أيضًا، ثم ضيفي إليهم الخليط السائل بالتدريج، مع الحليب، واستمري في الخلط.

- ضعيها في صنية مدهونة بالسمنة ورشيها بالدقيق واقسمي الكمية على صينيتين بهم فتحة من المنتصف.

- ادخليهما الفُرن، وبعد تمام النضج اقسميها من الوسط ثم احشيها بالمربى.

- زيني التورتة بالصوص المُعد للدوناتس.