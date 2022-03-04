طريقة عمل الغريبة مثل الشيف سالي فؤاد.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الغريبة من أشهر الحلويات التقليدية العربية، إذ أنها ذات شعبية كبيرة في الوطن العربي، والتي يقوم بإعدادها الشعوب العربية خاصًة أيام عيد الفطر المبارك، بجانب أنها تتزين أيضا على موائد شهر رمضان المبارك، فهي ذات طعم لذيذ، وفي هذا التقرير تستعرض «هن» أسرع وأسهل طريقة لعمل الغريبة على خطى الشيف سالي فؤاد ونجلاء الشرشابي.

مقادير عجينة الغريبة:

125 جرام من السمن «كوب وربع»

250 جرام من الدقيق الأبيض «2 كوب»

70 جرام سكر بودرة «نصف كوب»

كاكاو خام

للزينة:

فستق لولي فضي.

طريقة التحضير

لعمل الغريبة على خطي الشيف سالي فؤاد نحضرالخلاط ونضع السمن مع السكر البودرة المنخول لمنع وجود تكتلات بالعجينة، ونخلطهم معًا، بعد ذلك نضع الدقيق الأبيض ويتم الخلط مع تنزيل الزوائد بالمعلقة، ونخلط مرة أخرى، إلى أن تتماسك كل المكونات مع بعضها، ثم نخرج العجينة ونضعها في بولا، ونحضر صينية ونبدأ في تشكيل الغريبة، ونأخد جزء صغير من العجينة ونشكلها على شكل كورة صغيرة، ويتم رصها على الصينية وبعد ذلك يضاف إليها الزينة سواء فستق أو لولي فضي، وهناك شكل آخر للتشكيل، وهو بأخد جزء صغير من العجينة ونشكلها على شكل كورة صغيرة، وندهنها ببياض البيض أو نغمسها بداخله، ونخرجها بالشوكة ونزينها بالمكسرات أو الكاكاو، ونرصها على الصينية.

أما بالنسبة لعجينة الغريبة بالشوكولاتة فيتم إزالة نصف كوب من الدقيق الأبيض، ونضع بدلًا منه كاكاو خام، لنحصل على غريبة بالكاكاو، ويتم التشكيل حسب الرغبة على هيئة كرة بالفانيلا مع كرة بالكاكاو ونلفهم معًا، لتعطينا شكلًا متجانس وجميلًا من الفانيلا والكاكاو.

ولتسوية الغريبة على خطي الشيف سالي فؤاد: من المهم لتسوية عجينة الغريبة أن تدخل داخل الفرن على درجة حرارة 120 درجة، بالإضافة لدهن الصينية بالقليل من السمن أو نضعها على ورق من السلكون أو ورق الزبدة، ومن المهم أن تخرج الغريبة من الفرن بدون لون أي يكون لونها فاتح وأبيض.

ولمعرفة أن الغريبة مستوية أم لا بعد خروجها مباشرًة من الفرن يتم هزها فإذا تحركت فهي كاملة النضج، ولا يتم لمسها إطلاقًا إلى أن يتم تبريدها.

مكونات عجينة الغريبة مع الشيف نجلاء الشرشابي

- نصف كيلو من الدقيق الأبيض

- نصف كيلو من السمن

- ربع كيلو من السكر

- بياض بيضة

- فانيليا

- رشة ملح

طريقة التحضير

لعمل عجينة الغريبة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، نضع السمن في الخلاط، ونخلطها جيدًا ثم نضع الفانيليا مع بياض البيضة والسكر البودرة، ونستمر في خفق المكونات مع بعضها جيدًا، ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الخلط، وبعد تجميع العجينة وامتزاج المكونات مع بعضها، لنحصل على عجينة متماسكة، فيتم اخراجها من الخلاط، ونحضر بولا ونضع العجينة بها، ونحضر صينية ونبدأ في التشكيل، بعمل كور صغيرة من العجينة ونرصها على صينية مدهونة بالسمن، وندخلها الفرن، ونخرجها بعد التسوية ويتم التزيين بالفستق والمكسرات المختلفة بوضع قطعة واحدة في منتصف الغريبة.