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الامارات | القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات ، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".

وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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