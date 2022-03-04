الامارات | القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".

وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".

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