لا تستحم قبل النوم مباشرة.. لماذا يحذر الأطباء من هذه العادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام قبل النوم والتخلص من التعب بعد يوم طويل، ولكن يرى الأطباء أن هذه العادة تشكل خطورة على الصحة العامة.

وفي السطور التالية نعرض لكم أضرار هذه العادة وذلك كما ذكر في موقع "brightside" الأمريكي.

-لا يجعلك تنام بسهولة

سيؤدي أخذ حمام ساخن إلى رفع درجة حرارة الجسم الأساسية وإرباك جسدك، إذا كنت تشعر أنه لا يمكنك الذهاب إلى الفراش دون الاستحمام، فاستحم بماء فاتر قبل النوم بساعة.

-تسارع ضربات القلب

الماء الساخن يرفع ضغط الدم، ويحذر الخبراء الطبيون من أنه ويسبب تسارع في ضربات قلبك، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من المشاكل الصحية.

-يؤدي إلى زيادة الوزن

يؤدي الذهاب إلى الحمام بعد تناول الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، مما يتطلب الهضم زيادة تدفق الدم نحو المعدة، ويؤدي إلى تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، لذلك من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة.

-يسبب لك مشاكل في الشعر

الاستحمام قبل النوم مباشرة والنوم وشعرك مبلل، سيجعل غطاء الوسادة يمتص الرطوبة ويخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وهذا بدوره يؤدي إلى مشاكل مختلفة في فروة الرأس، مثل الحكة والتهيج وقشرة الرأس.

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