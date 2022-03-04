10 نصائح مهمة لخفض فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في هواء الشتاء البارد خلال ساعات الليل، يحاول الكثير منا البقاء في المنزل، لكن هذا غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع الفواتير.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض فاتورة الكهرباء في الشتاء وفقا لـ" thesun" البريطانية.

منظم الحرارة

هل تعلم أن خفض منظم الحرارة لأسفل درجة يمكن أن يوفر لك حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا كل عام "1200 جنيه مصري"، فمن غير المحتمل أن يلاحظ جسمك مثل هذا التغيير الطفيف في درجة الحرارة ، لكن رصيدك المالي سيفعل ذلك.

أفكار مميزة

يتم فقدان 25 في المائة من الحرارة الهائلة من خلال أسطحنا، ويمكنك ذلك عزل الدور العلوي وعزل السقف المسطح وعزل الأسقف المائلة.

حل مزدوج

إذا كنت تحاول إبقاء منظم الحرارة منخفضًا ولم يكن لحافك سميكًا بما يكفي لإبقائك دافئًا، فلن تضطر إلى الخروج من أجل ارتداء ملابس شتوية أتقل، ما عليك سوى وضع بطانية من الصوف فوق لحافك، مما يخلق طبقة إضافية من العزل لإبقائك دافئا.

اجعلها مغطاة

من المثير للصدمة أن 40 في المائة من الحرارة في معظم المنازل تضيع عبر النوافذ والأرضيات والأبواب - حتى عندما تكون مغلقة، لذلك عليك تغطيتها.

سجاد يومي

للتوقف عن فقدان الحرارة في الأرضيات الخاصة بك بالمنزل، فكر في شراء سجادين رخيصين لاستخدامهما، سيضيفون تلك الطبقة التي تشتد الحاجة إليها، مما يجعل المنزل أكثر دفئًا ويوفر المال.

التوقيت "مال"

غالبًا ما يُقال إن ترك "الدفاية" في مكان منخفض طوال اليوم أرخص - لكن هذه خرافة، على المدى الطويل، من الأفضل عدم تشغيل "الدفاية" إلا عند الحاجة إليها.

الستائر

أغلق الستائر بمجرد حلول الظلام، فهي توفر حاجزًا إضافيًا لمنع فقدان الحرارة من خلال النوافذ.

حافظ على تدفق هذه الحرارة

حاول تجنب وضع الأثاث بين المبرد والسرير، حيث سيمنع ذلك الدفء من الوصول إليك، لتحقيق أقصى استفادة من الحرارة التي تدفع مقابلها، يمكنك الحصول على عداد ذكي للمساعدة في تتبع وإدارة استهلاكك.

القليل من الراحة

بدلًا من ترك "الدفاية" طوال اليوم، يمكنك أن تجعل سريرك أكثر راحة مع زجاجة ماء ساخن قديمة الطراز لمزيد من الراحة.

منزلك أكثر دفئًا

عندما تقوم بفصل المشعات في منزلك، فإنك تطلق الهواء المحاصر بالداخل، مما يحسن من كفاءة نظام التدفئة لديك. وهذا يعني منزلًا أكثر دفئًا وفواتير طاقة أرخص - مما يوفر لك المال على المدى الطويل. إنها مهمة سريعة وسهلة يمكنك القيام بها بنفسك ولا تكلف جنيها واحدا.

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