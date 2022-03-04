"بلاش دفاية".. للنوم في غرفة باردة فوائد كثيرة: منها تحسين الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يفضل الجميع النوم في غرفة دافئة وخاصة في فصل الشتاء، ولكننا بذلك نفقد الكثير من الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها بمجرد النوم في غرفة باردة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم فوائد النوم في غرفة باردة، وذلك نقلاً عن موقع "brightside".

-يحافظ على شبابك

يؤدي النوم في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة إلى تعزيز إنتاج الميلاتونين، والذي يسمى أيضًا "هرمون النوم" في الجسم، كما أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يعمل بمثابة هرمون مضاد للشيخوخة للجسم.

-يمنع الأرق

تشير الدراسات إلى أن العديد من أشكال الأرق مرتبطة فعليًا بارتفاع درجات حرارة الجسم، ويعاني العديد من المصابين بالأرق من صعوبة في تنظيم درجة حرارة أجسامهم، ومن خلال جعل غرف نومنا أكثر برودة، يمكننا مساعدة أجسامنا على التهدئة والمساعدة على النوم.

-يقلل التوتر

ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الجسم يفرز المزيد من "هرمونات التوتر" التي تسمى الكورتيزول، وتساعد الغرفة الأكثر برودة في الحفاظ على مستويات الكورتيزول تحت السيطرة، وهذا يعني إجهاد أقل ونوعية نوم أفضل.

-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة

يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، كما أنه يحسن مستويات هرمون النمو لدينا التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والاكتئاب والسمنة، كما يقلل زيادة الميلاتونين من فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

-يساعد في تخفيف الألم والالتهابات

يكون للنوم في غرفة باردة تأثير مهدئ يساعد في منع الألم والالتهاب، والذي يعيق نومك، وقد يكون هذا جزءًا من سبب تفضيل العديد من الرياضيين للنوم في غرفة باردة بعد المباراة.

-يؤدي إلى نوم أعمق دون انقطاع

عندما نكون في نوم عميق، يقوم جسمنا بمهام أساسية مثل الإصلاح الخلوي وتوطيد الذاكرة، ولكنه غير قادر على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تؤدي زيادة درجة الحرارة إلى إيقاظنا من نومنا العميق، لذا فإن التواجد في غرفة باردة يقلل من فرص حدوث ذلك.

-تحسين خصوبة الرجال

التعرض الطويل للحرارة يؤثر على خصوبة الرجال بطريقة سيئة، فإن النوم في غرفة باردة مع ارتداء ملابس داخلية فضفاضة يمنع حدوث ذلك.

-يقلل من الدهون

يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنشيط "الدهون البنية" التي تحرق السعرات الحرارية من أجسامنا، ويساعد أيضًا في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها من أجسامنا، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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