"ضوافرك مبتطولش؟".. اعرفي السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أظافرك يمكن أن تخبرك الكثير عن صحتك، بالإضافة إلى ذلك فهي امتداد لبشرتك وستكون الأظافر الصحية صلبة وناعمة وخالية من أي نتوءات أو لون غير طبيعي، وفي المتوسط يجب أن تنمو أظافرك حوالي 3.47 ملم شهريًا.

إذا كانت أظافرك تنمو ببطء، فمن المحتمل أنك تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية، لذلك فإن النظام الغذائي الصحي أمر حيوي لنمو الأظافر بشكل صحي، وغالبًا ما يلاحظ الأشخاص المصابون بنقص الحديد تقصف الأظافر إلى جانب أعراض أخرى مثل التعب والشعر الجاف، وفقا لموقع " healthdigest".

والكالسيوم مهم أيضًا لنمو الأظافر، لذلك يكون لديك أظافر قصيرة إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من هذا المكمل في نظامك الغذائي، والبيوتين الذي يوجد غالبًا في مكملات الشعر والأظافر هو أيضًا مفتاح لصحة الأظافر، لذلك إذا لم تنمو أظافرك بسرعة كبيرة، ففكر في النظر إلى نظامك الغذائي وتناول مكمل إذا لزم الأمر.

ويمكن أن تكون الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يتم تسويقها للمساعدة في صحة أظافرك مفيدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص الفيتامينات، في حين أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات من خلال نظام غذائي صحي، فإن الكثير من الأشخاص يكافحون للحصول على كمية كافية من بعض الفيتامينات والمعادن.

وهناك عوامل أخرى، بما في ذلك المشكلات الصحية وبعض الأدوية، تسبب نقص الفيتامينات لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، لذلك فمن المحتمل أن يصف طبيبك مكمل غذائي.

قال طبيب الأمراض الجلدية هادلي كينج، في حين أنه من الصحيح أن الفيتامينات والمعادن مهمة لصحة الجلد، فإن معظم الأشخاص يحصلون على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من الأطعمة التي يأكلونها.

وهناك القليل من البيانات التي تُظهر أن مكملات التجميل أو الفيتامينات المتعددة، مهما كان تسويقها، ستحسن صحة الجلد في شخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من نقص الفيتامينات، لذا إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحة أظافرك، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل تجربة أي فيتامينات جديدة.

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