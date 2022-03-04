احذر منها.. أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على صحتك العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عقلك هو أهم عضو في جسمك، إنه يحافظ على قلبك ينبض، وهذا هو السبب في أنه من الضروري إبقائه يعمل في أفضل حالة مع اتباع نظام غذائي صحي.

وهناك بعض الأطعمة لها آثار سلبية على الدماغ، وتؤثر على ذاكرتك ومزاجك وتزيد من خطر إصابتك بمشاكل في الصحة العقلية.

وهنا نعرض لكم أسوأ الأطعمة التي تسبب مشاكل في الصحة العقلية، وذلك كما ذكر في موقع "healtline".

- الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) تضعف الذاكرة، وتقلل معدل الذكاء وكذلك تزيد من مخاطر الإصابة بفقدان الذاكرة، وتشمل هذه السكريات والحبوب المعالجة مثل الدقيق الأبيض.

-السكريات المضافة

تؤدي الأطعمة المحلاة إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم مما يؤثر على مستويات الطاقة ويمكن أن يؤدي إلى اختلال المزاج، مما يعزز مشاكل القلق، حاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المعالج أو المضاف مثل عصائر الفاكهة المحفوظة والمربى والكاتشب والتوابل والصلصات وما إلى ذلك.

-المشروبات المحتوية على الكافيين

تعمل جزيئات الكافيين على تعطيل ظاهرة ارتباط الأدينوزين بمستقبلات الدماغ التي تؤثر على دورة النوم وتؤدي في النهاية إلى القلق والتوتر الناتج عن الأرق، إن تناول الكافيين بشكل معتدل غير ضار، ولكن إذا كنت شخصًا تتناولهم بكثرة فيجب أن تقلق.

-الأطعمة المقلية

تعد من أسوأ الأطعمة التي تضر بصحة عقلك، ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن الأطعمة المقلية التي تسد الشرايين تزيد في الواقع من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وتدهور الوظيفة الإدراكية.

-الكحول

يؤدي تناول الكحول بطريقة غير عقلانية إلى إلحاق أضرار بالغة بصحة الجسم بالكامل، كثير من الناس يأخذون المساعدة من الكحول للتغلب على البؤس، والانفصال، وتقلب المزاج أو الغضب، ولكن على النقيض من ذلك، فإنه يؤدي ببساطة إلى تفاقم الموقف، وذلك لأن الكحول يغير نشاط السيروتونين والناقل العصبي في الدماغ، مما يؤدي إلى تفاقم القلق ويجعلك أكثر خوفًا مع تلاشي الخمور.

-الدهون

الوجبات السريعة يمكنها أن تجعلك ببساطة عرضة لمشاكل الصحة العقلية، عادةً ما يتم هدرجة الزيت المستخدم في القلي العميق جزئيًا حيث يتحول الزيت النباتي إلى حالة صلبة أكثر، مما يسمح له بالبقاء لفترة أطول على الرف، ومن ثم، فإن مثل هذا المصدر للدهون غير المشبعة يمكن أن يساهم في مشاكل القلب والعقلية الحادة.

-الملح

يمكن للصوديوم الزائد في الجسم أن يعطل الكلى وكذلك الجهاز العصبي، ويؤدي الملح أيضًا إلى اضطرابات المزاج والاكتئاب أو حتى التعب من خلال التدخل في وظيفة المناعة، لذلك يجب أن تقلل من تناول الملح.

- الأطعمة المعلبة

تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المضافة والملح، وعادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية الأخرى، لذا يمكن أن يؤثر التركيب الغذائي للأطعمة المعلبة في النظام الغذائي، بالسلب على الصحة العقلية، وبالتالي يساهم في تطور الأمراض التنكسية.

وتشمل الأطعمة مثل البطاطس والحلويات والمكرونة سريعة التحضير، والصلصات التي يتم شرائها من السوبر ماركت والوجبات الجاهزة.

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