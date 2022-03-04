الامارات | رجل يتزوج من 3 أخوات توائم بيوم واحد بعد اعتيادهن على مشاركة كل شيء

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتزوج من 3 أخوات توائم بيوم واحد بعد اعتيادهن على مشاركة كل شيء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوج رجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية من ثلاث أخوات توائم في نفس اليوم بعد أن تقدمت له الأخوات الثلاث للزواج منه في نفس الوقت.

وتزوج لويزو البالغ من العمر 32 عامًا من ثلاثة توائم، وهن ناديج وناتاشا وناتالي، في حفل زفاف خاص في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص هناك يتمتعون قانونًا بحرية الزواج من أكثر من شخص واحد، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وقال إنه لم يستطع رفض عرضهن للزواج منه، وأضاف: "لقد اضطررت إلى الزواج منهن جميعًا لأنهم ثلاثة توائم. لم يكن قرارًا سهلاً لأنه حتى الآن، لا يفهم والداي ما أفعله".

وأوضح لويزو أن عائلته لم تحضر حفل الزفاف، قائلاً: "عليك أن تخسر شيئًا من أجل أن تربح شيئًا آخر. بالإضافة إلى ذلك ، لدى المرء تفضيلاته وطريقته الخاصة في فعل الأشياء. لذلك أنا سعيد بالزواج من ثلاثة توائم بغض النظر عما يعتقده الآخرون. احتقر والداي قراري ولهذا لم يحضرا حفل زفافي. لكن كل ما يمكنني قوله هو أن الحب ليس له حدود ".

وبدأت القصة حينما وقع لويزو في حب ناتالي قبل أن يلتقي بشقيقتيها التوأم.

وعندما قدمته ناتالي لأختيها التوأم، ناديج وناتاشا، وقعتا في حبه، كما قال، موضحاً أنه أغمى عليه عندما عرضن ثلاثتهن الزواج منه في التوقيت نفسه.

قالت إحدى الأخوات الثلاث إنهن شاركن كل شيء منذ الطفولة، وبالتالي فإن مشاركة الزوج لم يكن خيارًا صعبًا بالنسبة لهن.

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