علاج الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم.. 5 طرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التعب والإرهاق والرغبة في النوم من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون دون معرفة سبب واضح لها، وذلك يؤثر بشكل أو بآخر على أداء الأعمال والأنشطة اليومية لمعظمنا، وفي هذا التقرير تعرض «هن» أبرز الطرق لعلاج الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم وفقًا لموقع «Health Beauty ».

أسباب الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم:

يعد الخمول حالة مرضية يعاني منها بعض الأشخاص، إذ أنهم يولدون بشعور من الكسل الشديد والرغبة في النوم أثناء عدم القيام بأي نشاط.

1- مشاكل في القلب والتنفس

من أحد أسباب الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم، هي وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقلب أو الجهاز التنفسي والتي يؤدي إلى الشعور بالنعاس ومنها:

ضعف في عضلة القلب وضيق صمامات القلب، كما يؤثر ارتفاع الضغط الرئوي وتلف الرئة إلى الخمول

2- الالتهابات

حيث تؤدي الالتهابات الشديدة إلي الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم مثل: التهاب الكبد والتهابات المثانة، وفي بعض الأحيان تؤدي الأنفلونزا أو فيروسات المعدة إلى الشعور بالخمول والتعب.

3- الفيتامينات

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا وأساسيًا في صحة الجسم، إذ أنها تؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب، ومن أهم الفيتامينات التي تولد هذا الشعور:

فيتامين ب1

فيتامين ب2

فيتامين ب6

فيتامين ب 12

4- فقر الدم

يؤدي أيضا فقر الدم في الجسم إلى الشعور بالخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم.

5- الحالة العقلية

أن بعض المشاكل النفسية والتغير المستمر للحالة المزاجية والتوتر تولد النعاس، كما أن التفكير المستمر يؤدي إلى الضعف والخمول والتعب، إذ أنه يضغط على مخ الإنسان وبالتالي يحدث الشعور بالتعب والخمول لكافة أجزاء الجسم.

6- نقص التغذية

الأفراط في تناول الطعام غير الصحي، يؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول لعدم مد الجسم بالغذاء الصحي الذي يساعده على القيام بالأنشطة اليومية، بالإضافة لاستهلاك كمية كبيرة من الكربوهيدرات علامات الخمول والتعب.

هناك بعض الآثار الجانبية التي تظهر على المريض ومنها:

- ظهور الإجهاد على الوجه

- الإسمرار تحت العين العرق الزائد والمفرط

- الشعور بالإرهاق الشديد والتعب

- النوم لفترات طويلة

- ضيق التنفس

- صداع شديد

- فقدان الوعي

- الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم

- الغضب والتوتر المستمر من أي شئ.

أفضل الطرق لعلاج الخمول والتعب:

يبحث كثير من الأشخاص على أفضل الطرق لعلاج الخمول والتعب المستمر، الذي يؤدي إلى عدم القيام بالأنشطة اليومية المعتادة، وبالتالي يؤثر بالسلب على عائلاتهم وأقاربهم وأصدقاءهم.

- الاستحمام بالماء البارد

يعمل الاستحمام بالماء البارد على تنشيط الجسم ويخفف من ألم العضلات، ويعزز من الصحة البدنية والعقلية بشكل عام

- المحافظة على وزن الجسم

حيث إن السمنة المفرطة من شأنها التسبب في الشعور بالتعب والخمول وعدم التحمل على القيام بالأعمال اليومية

- الراحة وممارسة الرياضة

الراحة والاستلقاء بشكل يومي وإعطاء الجسم فترة راحة يومية وممارسة التمارين اليومية تخفف التوتر وتنشط عضلات الجسم وتعمل على تحفيز الجسم للقيام بالمهام المختلفة وزيادة الطاقة وتحافظ على رشاقة الجسم

- اتباع نظام غذائي صحي

لمد الجسم بالطاقة والفيتامينات المختلفة التى يحتاج إليها يجب اتباع نظام غذائي صحي للقيام بالوظائف على اكمل وجه، يجب ايضا البعد عن التوتر والعصبية، والاسترخاء في هدوء بعيدًا عن الضوضاء، والاستماع إلى الموسيقي الهادئة، وممارسة اليوجا، أو قراءة الكتب.

تناول الطعام الذي يحتوي على عنصر الحديد أو المكملات الغذائية، لأن نقص الحديد في الجسم يعمل على الشعور بالتعب والكسل المستمر، مع شرب الكثير من الماء والتقليل من مشروبات الطاقة

- الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ، مع تجنب القيلولة أثناء النهار.