علاج عرق النسا في الرجل اليمنى.. أعراض إذا ظهرت اذهبي للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

عرق النسا في القدم اليمنى أو عرق النسا بوجه عام هو نوع شائع من الألم يؤثر على العصب الوركي، وهو عصب كبير يمتد من أسفل الظهر إلى أسفل مؤخرة كل ساق تظهر أعراضه في الساق اليمنى أو في الساق اليسرى وتشمل آلام أسفل الظهر وألم في الظهر أو الساق اليمنى والذي يزداد سوءًا عند الجلوس.

في السطور التالية يعرض «هُن» علاج عرق النسا في القدم اليمنى، وفقا لموقع «webmd» الطبي

علاج عرق النسا في القدم اليمنى

علاج عرق النسا في الرجل اليمنى يختلف على حسب الحالة والأعراض فعندما تكون الأعراض شديدة مثل:

- الحمى وآلام الظهر

- تورم وإحمرار في الظهر والعمود الفقري

- حرقان عند التبول أو دم في البول

- فقدان السيطرة على المثانة والأمعاء

كل تلك الأعراض يجب فيها اللجوء إلى العناية الطبية فورا، أما إذا كانت الأعراض خفيفة يمكن العلاج في المنزل مثل:

- استخدام الكمادات الباردة أو الساخنة في المنزل

- تناول المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية

- التمدد على السرير

وهناك بعض الأدوية المختلفة التي يصفها الطبيب مثل:

- مضادات الالتهابات

- الأدوية مضادة للتشنج

- مرخيات العضلات.

- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

- حقن الستيرويد مثل جرعة الكورتيزون للمساعدة في علاج التهاب حول العصب وتقليل الألم.

العلاج البدني لعرق النسا في الرجل اليمنى

قد يطلب الطبيب من مصابي عرق النسا في الرجل اليمنى الذهاب إلى معالج فيزيائي للقيام بالتمارين التي تحسن الوضع الصحي للمريض وجعل الجسد أكثر مرونة وتدعم عضلات الظهر.

أسباب وأعراض عرق النسا في الرجل اليمنى

هناك عدة أسباب شائعة للإصابة بعرق النسا والتي منها الآتي:

- قد يحدث عرق النسا بسبب تهيج جذور اسفل الظهر والعمود الفقري

- تضيق القناة الشوكية أسفل الظهر

- الإنزلاق الفقاري

- التشنج العضلي في الظهر والأرداف

وهناك بعض الأسباب غير شائعة لكنها تسبب عرق النسا في الرجل اليمنى منها:

- السكري

- زيادة الوزن

- عدم ممارسة الرياضة بإنتظام

- ارتداء الكعب العالي

-النوم على شديدة الصلابة أو شديدة النعومة

-التدخين

- قد تكون الوظيفة التي تتضمن التواء الظهر لفترة طويلة او القيادة لمسافات طويلة أو حمل الاشياء الثقيلة سببا للإصابة بعرق النسا.

أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى

تختلف الأعراض من حيث الخطورة التي يجب فيها اللجوء للعناية الطبية وأحيانا الجراحة وبين الأعراض التي يمكن تناول العلاج في المنزل أو زيارة الطبيب او الذهاب لمعالج فيزيائي لممارسة تمارين معينة تساعد في مرونة الجسم لكن الأعراض الشائعة لعرق النسا في الرجل اليمنى في العموم تشمل الآتي:

-آلام أسفل الظهر

-ألم في الورك

حرقان أسفل الساق مصحوب بوخز

- ضعف أو تنميل في القدم أو الرجل

- ألم مستمر في جانب واحد من المؤخرة

- ألم شديد يسبب صعوبة في الوقوف

- غالبا ما يؤثر عرق النسا على جانب واحد من الجزء السفلي والشائع في الألم هو الرجل اليمنى ويمتد الألم أسفل الظهر وفي بعض الأحيان يسبب ألم عرق النسا العجز لكن هذه الحالة تعتبر نادرة.

تشخيص عرق النسا في الرجل اليمنى

بعد زيارة الطبيب وتشخيص الإصابة بعرق النسا أو الشك في إحتمال الإصابة به يقوم الطبيب بالفحص البدني للمريض ليتحقق من ردود أفعاله ومعرفة قوة العضلات وللتأكد من ذلك يطلب الطبيب القيام ببعض الانشطة معينة منها:

- المشي على الكعب وأصابع القدم لمعرفة سبب الألم.

إذا كان الألم شديدًا يطلب الطبيب من المريض إجراء بعض الاشعة منها الاشعة السينية التي تقوم بفحص الجسم من الداخل والتحقق من وجود نتوءات عظمية أو لا.