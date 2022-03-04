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الامارات | جريمة مروعة في الكويت... نحر مواطن وزوجته وابنته بظروف غامضة

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صحت منطقة العارضية في الكويت اليوم على جريمة قتل بشعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم، فانتقل على الفور رجال المباحث والنجدة والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى المنزل، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين.

وأضاف المصدر، أن المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث أن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان.

وأوضح المصدر، أن رجال إدارة البحث والتحرى بدأت في جمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة والدوافع التي وراءها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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