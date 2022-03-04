كورونا اليوم: عقار جديد للعلاج.. وهل للكمامات تاريخ صلاحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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الصحة الروسية تسجل عقارا جديدا

سجلت وزارة الصحة الروسية عقار "أتريكسن" من تصنيع شركة الأدوية "فالنتا فارم". ويخصص هذا الدواء لعلاج عدوى الفيروس التاجي في مساره الخفيف.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن "العقار مخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا. وقد يستخدم مستقبلا لعلاج الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا".

بعض المرضى يصابون بهذا الداء

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن بعض مرضى كورونا قد يصابون بالسكري "بصفة مؤقتة" بسبب الإجهاد الحاد للعدوى الفيروسية، وقد يعودون إلى مستويات السكر في الدم الطبيعية بعد وقت قصير من الخروج من المستشفى، وفق ما نقل "العربية".

وقد يكون "شكلاً مؤقتاً" من مرض السكري الذي شُخّص لدى كثيرين من المرضى الذين أصيبوا بكوفيد-19 في أثناء دخولهم المستشفى، وذلك نظراً إلى ارتباط مرض السكري بالإجهاد الحاد للعدوى الفيروسية، وفقاً للدراسة التي أجرتها مستشفى ماساتشوستس العام بأميركا، ونُشرت في العدد الأخير من دورية "السكري ومضاعفاته".

هل لأقنعة الوجه تاريخ صلاحية؟ وكيف تحفظ الكمامات الواقية؟

في حال قررت الاحتفاظ بأقنعة الوجه، ينصح كريستوفر سولمونتيه، مدير مشروع "وحدة جونز هوبكنز للاحتواء الحيوي" في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور الأمريكية، بوضعها في أمكنة جافة. وقال "شخصيًا أستخدم كيسًا ورقيًا من دون إغلاقه، لأنه من المهم أن يتغير الهواء".

وثمة طريقة أخرى لتخزينها بحسب الدكتور جون أوهورو، اختصاصي الأمراض المعدية في "مايو كلينيك" بروشستر في مينيسوتا الأمريكية، وذلك من خلال استخدام علبة بلاستيكية مزودة بفتحات.

وتابع أنه بالنسبة للأقنعة المصنوعة من القماش، فيجب الحرص على غسلها جيدًا إسوة بأي قطعة ملابس أخرى.

وأوصى سولمونتيه بأنّه إذا كنت تأخذ استراحة من ارتداء الأقنعة، فيتوجّب عليك التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة قبل ارتدائها مجدّدًا. ولفت إلى أنّ تاريخ انتهاء الصلاحية يكون مدوّنا على العلبة من الخارج، عادةً.

وأشار إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ القناع لا يحمي في ما بعد، بل أنّ سلامة القناع لم تعد بالجودة التي كان يتمتّع بها من قبل".

ويسري هذا الأمر على الأقنعة المصنوعة من القماش، فإذا لاحظت أنها أمست متضررة فقد يكون حان وقت استبدالها.

وإذا لاحظت أنّ تاريخ انتهاء صلاحية بعض الأقنعة التي تُستخدم لمرة واحدة يقترب، أوصى سولمونتيه بارتدائها أولّا كي لا تتخلّص منها لاحقًا من دون استخدامها.

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