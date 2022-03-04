8 علامات على أنك بحاجة للعلاج النفسي.. واذهب فورا للطبيب في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ربما تشعر بالضيق أو القلق أو التوتر وعدم الرضا على النفس طوال الوقت، وربما تكون بحاجة إلى العلاج النفسي الذي يمكن أن يغير حياتك للأفضل، ولكن دون أن تدري.

إليك بعض العلامات التي تدل على أنك بحاجة إلى العلاج النفسي، وذلك وفق ما أورد موقع "thehealthy".

1- تشعر بحزن شديد أو غضب

قد تكون المشاعر الخارجة عن السيطرة علامة على مشكلة يمكن أن تتحسن بالعلاج النفسي.

كتب الطبيب النفسي الأمريكية ديفيد ساك، أنه "إذا كنت تأكل أو تنام أكثر أو أقل من المعتاد، أو تتجنب العائلة والأصدقاء، أو تشعر فقط بالحزن والحزن، فاذهب إلى طبيبك، قبل أن تتطور المشكلات الخطيرة التي تؤثر على نوعية حياتك.

وإذا تصاعدت هذه المشاعر إلى درجة أنك تتساءل عما إذا كانت الحياة تستحق العيش، أو إذا كانت لديك أفكار عن الموت أو الانتحار، فاطلب المساعدة على الفور.

1- لم تعد تستمتع بالأشياء التي كنت تحب القيام بها

إذا كنت لا ترغب في المشاركة في أنشطتك المفضلة، يمكن للطبيب النفسي مساعدتك في معرفة السبب.

وتقول الدكتورة ماريسا ألتر أخصائية نفسية إكلينيكية في عيادة خاصة بمدينة نيويورك: "قد تكون هذه علامة على شخص عالق في شبق، أو قد تكون علامة على اكتئاب أعمق".

يمكن أن يساعدك العلاج في تقييم الموقف، ومعرفة ما يعيقك، ووضع خطة للمضي قدمًا. هذه علامات تحذيرية للاكتئاب يجب ألا تتجاهلها أبدًا.

3- أنت تتجنب المواقف الاجتماعية

غالبًا ما يبحث الناس عن العلاج عندما يجعلهم التواجد حول أشخاص آخرين متوترين. تقول الدكتورة ألتر: "إذا وجدت نفسك تتجنب الحفلات أو تجمعات العمل أو حتى أصدقائك وعائلتك، فقد يكون هناك خوف من الحكم أو الشعور الكامن بعدم الملاءمة". عندما يؤثر القلق على أنشطتك اليومية وتفاعلاتك، فإن العلاج يعد خطوة أولى جيدة نحو العمل من خلاله.

4- لاحظت سلوكيات غير صحية

في حين أنه من الممتع أن تكون عفويًا من حين لآخر، فقد يكون من الخطير أن تدع الدوافع تملي سلوكك باستمرار.

قد تستخدم هذه السلوكيات للتعامل مع المواقف أو المشاعر الصعبة أو تجنبها. يمكن أن يساعدك التحدث إلى أحد الأطباء في تحديد المحفزات وفهم المشكلات الأساسية. هذه هي العلامات الصامتة على أنك قد تحتاج إلى دواء للاكتئاب.

5- العلاقات صعبة بالنسبة لك

إذا وجدت صعوبة في الاحتفاظ بالأصدقاء، أو وجدت نفسك في كثير من الأحيان في صراع مع الآخرين، يمكن أن يساعدك العلاج.

عندما تشعر بصعوبة إدارة العلاقات الرومانسية أو أنها لا تستحق الجهد المبذول، فهذه علامة أخرى قد ترغب في التحدث إليها مع أحد الأطباء.

تقول الدكتورة ألتر: "غالبًا ما تنشأ أسباب ذلك في وقت مبكر من الحياة. المناقشة مع معالج نفسي حول تاريخ علاقتك يمكن أن تلقي بعض الضوء على الخلافات الحالية".

في العلاج، يمكنك وضع إستراتيجيات لطرق التواصل مع الآخرين، أو حتى لعب دور المحادثات الصعبة مع المعالج كحل بديل لصديقك أو رئيسك أو من تحب.

6- تعرضت لصدمة

تقول الدكتورة ألتر: "يسعى الكثير من الناس إلى العلاج بعد صدمة حديثة، مثل وفاة أحد أفراد أسرته، أو علاقة مسيئة، أو إجهاض، أو معاملة غير عادلة أو تمييز في العمل".

أو يمكنك طلب العلاج للعمل من خلال صدمة سابقة، مثل كونك ضحية لاعتداء جنسي عندما كنت طفلاً.

إذا كنت لا تستطيع التخلي عن تجربة ما، وتؤثر على عملك أو نومك أو علاقاتك، ففكر في التحدث إلى متخصص.

7- تريد أن تفهم نفسك بشكل أفضل

بالنسبة لبعض الناس، يعتبر العلاج فرصة لدراسة أنفسهم، لماذا دخلت المهنة التي اخترتها؟ لماذا تتابع العلاقات مع الأشخاص غير المتاحين؟ لماذا المماطلة؟ لماذا يزعجك الصاخبون؟

فهم سبب تفكيرنا وتصرفنا وشعورنا بالطريقة التي نقوم بها يمكن أن يكون أمرًا قويًا للغاية.

8- تريد المزيد من الدعم

يسعى الأشخاص أحيانًا إلى العلاج حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى التقييم والتشخيص وخطة العلاج.

غالبًا ما يريدون ببساطة من شخص ما أن يستمع إليهم من خارج دائرة العائلة والأصدقاء المعتادة.

سواء كنت تتعامل مع طلاق، أو فقدان وظيفة، أو علاقة جديدة أو وفاة، فإن العلاج هو مكان رائع للعثور على الدعم من شخص لن يحكم عليك أو يحاضرك، أو يركز على احتياجاته الخاصة.

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