إضافة ملعقة من هذا المكون أثناء طهي الأرز يخفض السعرات الحرارية بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن العامل الأكثر شيوعًا الذي يتحدث عنه الجميع هو التحكم في السعرات الحرارية عن طريق تخطي الكربوهيدرات، في حين أنهم غالبًا ما يتجنبون كل ما يحبون تناوله لفقد تلك الكيلو جرامات الزائدة.

ويشير الخبراء أنها ليست عادة صحية، وأن يمكن أن يساعد تناول مصدر غني بالكربوهيدرات مثل الأرز، في تقليل السعرات الحرارية.

لذا, في التقرير التالي، نوضح لكم كيف يمكن لإضافة ملعقة من زيت جوز الهند أثناء طهي الأرز إلى خفض السعرات الحرارية بنسبة 50%، وفقا لما ذكر موقع "timesofindia".

- ما الذي يجب فعله؟

وفقًا لأحد الدراسات عام 2015 في الجمعية الكيميائية الأمريكية، فإن الطريقة الذكية لخفض السعرات الحرارية في الأرز تتمثل في إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الماء المغلي، ثم طهي الأرز فيه لمدة تتراوح بين 25 و 30 دقيقة، ثم سكب الماء الزائد.

بالإضافة إلى ذلك، إن النشا المقاوم الذي يتم تكوينه بسبب نقع الأرز طوال الليل ، لا ينكسر في الأمعاء الدقيقة حيث يتم استقلاب الكربوهيدرات إلى جلوكوز وسكريات بسيطة أخرى ويتم امتصاصها في مجرى الدم، لذلك ، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فيجب تحويل النشا القابل للهضم إلى نشا مقاوم، ما يساعد أيضًا في تقليل عدد السعرات الحرارية.

- ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا للبحث، يمكن أن تساعد هذه الحيلة في خفض السعرات الحرارية بنسبة 50 %، وذلك لأن زيادة تركيزات النشا المقاوم للأرز (RS) هي طريقة جديدة للتعامل مع المشكلة.

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