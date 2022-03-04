لكبار السن.. احذروا تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعد الأكل الصحي جزءًا مهمًا للحفاظ على الصحة المثلى وضمان نمط حياة نشط على مر السنين.

ولكن هناك العديد من الأطعمة الصحية التي لا ينبغي لكبار السن تناولها، وذلك حفاظاً على صحتهم، وفق ما ذكر موقع "webmed".

-اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة كلها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم والكبريتات التي تجفف الجلد وتضعف الكولاجين (مكون رئيسي لبشرتك) عن طريق التسبب في الالتهاب.

-الطعام الحار

تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم حالة الجلد المعرضة للوردية، وهي حالة جلدية شائعة لدى النساء في سن اليأس، تعمل الأطعمة الغنية بالتوابل على توسيع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى احمرار الجلد أو ظهور بقع عليه.

-السمن

يتم تحميل السمن في زيوت مهدرجة جزئيًا، تعرف أيضًا بالدهون المتحولة، والتي يمكن أن تجعل بشرتك أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية (UV)، لذلك يفضل عليهم استبدالها بالزبدة.

-الأطعمة السكرية

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة المصنعة المحملة بالسكريات المضافة، فسيقوم جسمك بتطوير منتجات تضر بالكولاجين، وتشكل خطورة على حياتك خاصاً مما يعانون من مرض السكري.

-الكحول

الكحول يسبب الجفاف الشديد، مما يؤثر بشكل مباشر على بشرتك، بعد كل شيء، 64٪ من بشرتك عبارة عن ماء، ناهيك عن أن ليلة بعد شرب الكحوليات بكثرة تترك بشرتك تبدو منتفخة، حتى أنه قد يسبب فقدان الكولاجين أو يعزز التجاعيد.

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