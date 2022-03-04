موجود في أمازون.. تعرف على شكل ومميزات أغلي موبايل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

مثلما يبحث الكثيرون عن أرخص وأفضل العروض لإقتناء هاتف ذكي بسعر إقتصادي للغاية، هناك فئة أخرى متباينة تمامًا تبحث دومًا عن أغلى الهواتف الذكية لإقتناء أفضل إصداراتها.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أغلى الهواتف الذكية وفقًا لما طرحه موقع "أمازون" الالكتروني.

نوع الهاتف: أيفون 13 برو ماكس.

اللون: ذهبي.

السعر: 39,000 ألف جنيه.

الماركة: عالمية.

الألوان المتوفرة: اللون الأسود والفضي والذهبي والبرونزي.

ذاكرة التخزين: متوفر بسعة تخزين 128 و 256 جيجا بايت.

الواجهة: Ceramic Shield‏.

‏السطح الخلفي: مصنوع من الزجاج المركب غير اللامع.

الهيكل: مصنوع من الاستانلس ستيل

العرض: 78.1 مم.

الطول: 160.8 مم.

العمق: 7.65 مم.

الوزن: 238 جم.

‏‏شاشة Super Retina XDR مع ProMotion‏

شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.7 إنش.

وضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش.

يتسم تصميم شاشة iPhone 13 Pro Max بزوايا مدورة تكمّلها المنحنيات، في إطار مستطيل الشكل.

شاشة HDR.

يتميز بالحس اللمسي.

نسبة التباين 2,000,000:1.

الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع.

1200 شمعة/المتر المربع (وضوح HDR)‏.

طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع.

دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد.

وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة.

وحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى جديدة.

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.8

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