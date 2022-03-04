هل يساعد الثوم في تقليل مستويات السكر في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، أو لا يقوم بعمل جيد باستخدام الأنسولين المتاح، نتيجة لذلك، تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

وهذا هو الحال بشكل خاص مع مرض السكري من النوع 2 ، والذي يحدث عادة بسبب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، ويلعب خفض مستويات السكر في الدم دورًا رئيسيًا في إدارة الحالة، ويصبح البنكرياس المسؤول عن إنتاج الأنسولين، مرهقًا وغير قادر على أداء وظيفته المهمة، وفقا لموقع "healthdigest".

وقال الدكتور إيان سميث، العضو السابق في مجلس الرئيس للياقة والرياضة والتغذية، إنه يسمى الإرهاق البنكرياس ، بالإضافة إلى إن إدخال كميات كبيرة من السكر باستمرار إلى النظام يتحدى البنكرياس ويؤدي إلى خلل في الوظائف الخلوية عندما تتخلص من السكر.

ومن بين الأمور العديدة المتاحة لإدارة مرض السكري والتي تقدم فوائد كبيرة هو" الثوم"، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن الثوم سواء تناوله في شكله الخام أو المطبوخ يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2، ليس ذلك فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري عن طريق تعزيز تدفق الدم وتقليل الكوليسترول وضغط الدم ومكافحة الالتهابات،بالإضافة إلى ذلك فهو يعتبر آمنًا تمامًا لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال.

لذلك حاول تضمين الثوم الطازج المفروم في تتبيلة السلطة أو إضافته إلى الخضروات أو البطاطس المهروسة، أو حاول تناول مكمل الثوم عالي الجودة يوميًا بعد استشارة طبيبك إنه آمن وبأسعار معقولة، ويوفر إضافة مفيدة لخطة إدارة مرض السكري الخاصة بك.

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