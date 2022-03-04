طريقة عمل ورقة اللحمة بالخطوات «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ورقة اللحمة من الأكلات المفضلة للكثيرين، فهي لذيذة وبها معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي طريقة عمل ورقة اللحمة في البيت مثل المطاعم، وعلى طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل ورقة اللحمة زي المطاعم

- ½ كيلو لحمة موزة أو بتلو.

- بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

- فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات.

- 2 ثمرة جزر مقطعة شرائح طولية.

- 2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

- زيت.

- ملح.

- ربع ملعقة بودرة ثوم.

- كوب مرقة.

- فلفل أسود مطحون وبهارات.

طريقة التحضير

- تغسل الخضروات وتقطع ثم تخلط معًا مع إضافة القليل من الملح والفلفل.

- تغسل اللحمة جيدًا وتقطع مكعبات متوسطة الحجم، ثم تتبل بالفلفل والملح والبهارات والثوم البودرة.

- تُبطن الصينية بورق الفويل، ويتم دهنها بالزيت، ثم نضع الخضار المقطع فيها ويرص عليه قطع اللحم المتبل.

- بعد ذلك، يتم تغطية اللحم والخضروات جيدا بورق الفويل.

- نضع كوب مرقة أو مياه حول ورقة الفويل في الصينية، ثم ندخلها الفرن لمدة ساعة ونصف على درجة حرارة عالية.

- وعندما تنضج المكونات، تقدم مع اﻷرز والسلطة.

طريقة عمل ورقة اللحمة بلحم الخروف

- كيلو لحمة خروف بالعظم.

- فلفل ألوان.

- بطاطس شرائح.

- بصل مقطع شرائح.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بهارات.

- جوزة الطيب.

- مرقة.

- زيت.

طريقة تحضير ورقة لحمة زي المطاعم

- تشوح اللحمة في وعاء به القليل من الزيت حتى تأخذ اللون البني.

- يُبطن الوعاء بورق الفويل ونضع عليه ورق زبدة.

- نضع الخضار في قاع الوعاء ثم نضيف إليه اللحمة بعد تتبيلها، ونغلفه بورق الزبدة وورق الفويل وبعد ذلك ندخل الوعاء الفرن حتى تمام النضج، ويتم تقديم الوجبة ساخنة.

طريقة عمل ورقة اللحمة بالفلفل الألوان

- 500 جراما لحم بقري أو ضاني مقطع مكعبات.

- 250 جراما بطاطس مقطعة مكعبات أو حلقات.

- 250 جراما من الجزر المقطع مكعبات أو حلقات.

- 250 جراما من الكوسة المقطعة سواء مكعبات أو حلقات.

- 250 جراما طماطم مقطعة مكعبات أو حلقات.

- 250 جراما بصل مقطع مكعبات أو حلقات.

- 250 جراما من الفلفل الرومي الألوان.

- فلفل اسود ملعقه كبيرة.

- ملح ملعقة صغيرة.

- مكعب مرق.

- ملعقة صغير من التوابل المشكلة.

طريقة التحضير

- تغسل الخضروات وتقطع دوائر أو مكعبات.

- تتبل الخضروات بنصف كمية الفلفل الأسود وملعقة الملح.

- يتبل اللحم بالتوابل وبقية الفلفل الأسود مع القليل من الملح.

- نضع على صينية الفرن طبقتين من ورق الفويل بحيث يغطي كل الصينية والجوانب، ثم يبطن ورق الفويل بورق الزبدة، لأن الطبخ في ورق الفويل بشكل مباشر ضار بالصحة.

- نضع الخضروات وفوقها اللحم ويفرك فوقهما مكعب المرقة، وبعد ذلك نضيع كوب ماء ساخن ونغلق ورق الزبدة والفويل بإحكام على اللحمة والخضروات.

- ندخل الصينية إلى فرن ساخن بدرجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة، ثم نزيل ورق الفويل ونترك اللحم والخضروات قليلا تحت الشواية لتحمير وجهها.

طريقة عمل ورقة اللحمة بالمشروم

- كيلو لحمة مكعبات.

- 2 فلفل أخضر شرائح.

- 2 فلفل ألوان شرائح.

- 250 جراما من شرائح المشروم.

- 2 بصل شرائح.

- 3 ثمرات من البطاطس المقطعة على شكل مكعبات.

- 250 جراما من الطماطم المكعبات.

- كيس بسلة.

- 8 فصوص ثوم شرائح.

- زيت نباتي.

- 4 ورقات لورا.

- ملعقة كبيرة بهارات لحمة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير

- ضعي مكعبات اللحمة مع البصل الشرائح، والبسلة والفلفل الأخضر والألوان في وعاء.

- أضيفي البطاطس المكعبات مع الثوم الشرائح والطماطم المكعبات والمشروم إلى المكونات السابقة، ويفضل أن يكون المشروم طازجا.

- ضعي بهارات اللحمة والزيت النباتي على كل الخليط السابق وأضيفي الملح والفلفل الأسود.

- اخلطي كل المكونات السابقة بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها.

- ضعي ورق الألمونيوم في وعاء الفرن أو الصينية، ثم ضعي الخليط بداخلها ويجب عليك أن تقومي بغلق الأطراف جيدًا حتى تنضج اللحمة تمامًا.

- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة حوالى 220 درجة مئوية، لمدة لا تقل عن ساعة حتى تمام النضج.