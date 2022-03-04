منظم منتدى المرأة العالمي للفنون بالغردقة يكشف تفاصيله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم منتدى المرأة العالمي للفنون، تفاصيل منتدى المرأة العالمي للفنون بالغردقة، موضحًا أنه جرى تنظيمه تحت عنوان «الحب والسلام والتنمية»، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، إذ تشارك 40 فنانة من 12 دولة في الفعاليات، بينهن فنانات تشكيليات من تركيا، إيطاليا، بيلاروسيا، أوكرانيا، أوزباكستان، وروسيا.

البداية في نوفمبر

وأضاف «حميدة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ما يقام حاليا هو النسخة الثانية من المنتدى، إذ أقيمت النسخة الأولى بشكل تجريبي في نوفمبر العام الماضي بمشاركة فنانات تشكيليات من 15 دولة: «الجنس الناعم فقط هو من يشارك في فعاليات المنتدى عدا المنظم، وسجرى إقامته في يوم المرأة العالمي من كل عام، والموافق 8 مارس، على أن تبدأ فعاليته قبلها بـ6 أيام، ويكون 8 مارس هو الحفل الختامي».

مشاركة مميزة لـ أمنة بنت علي

وحول مشاركة أمنة بنت علي، من قبائل البحر الأحمر، في النسخة الماضية من المنتدى، أشار «حميدة» إلى أنها تواصلت مع إدارة المنتدى وطلبت المشاركة، وكانت نجمة الملتقى بزيها المصري القبلي والحنة المرسومة على يديهان كما أنها فنانة رائعة للغاية، بحسب تعبيره.

وعن سر عقد منتدى عالمي للمرأة فقط، قال «حميدة»: «ننظم مهرجانات كل شهر تقريبا برعاية الدولة، وذلك لإيماننا أن الفن قوة ناعمة وتظهر مصر بشكل جيد على المستويين الجمالي والسياحي».

وأشار إلى أن هذا النوع من الملتقيات كان يقام في مدينة شرم الشيخ، لكن مقرها جرى نقله بعد ذلك إلى الغردقة في الممشى السياحي في متحف دولي مفتوح جرى افتتاحه في عام 2018.