طريقة عمل كباب حلة باللحمة بأكثر من وصفة مثل المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد كباب حلة من أكلات المطبخ المصري الأصلية، ولكل ربة منزل طريقتها الخاصة في عملها، ويقدم التقرير التالي طريقة عمل كباب حلة باللحمة، بأكثر من طريقة ووصفة، مثل الشيف نجلاء الشرشابي، والشيف شربيني، وسالي فؤاد.

طريقة عمل كباب حلة باللحمة

- كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

- 5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات، وتكون مسلوقة ومحمرة في قطعة سمن.

- 2 كوب مرقة لحم.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة صغيرة سكر بني.

- قطعة فحم شواء.

طريقة التحضير

- توضع ملعقة من السمن، في قدر كبير وتسخن على نار عالية.

- تضاف قطع اللحم البقري وتشوح من الجانبين حتى تحمر، بشرط ألا تطلق مائها وتسلق.

- لتجنب السلق، يجب تشويح قطع اللحم جزءاً تلو الأخر على نار عالية حتى نفاذ الكمية.

- توضع ملعقة من السمن في طاسة منفصلة وتسخن على نار متوسطة.

- يضاف البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.

- بعد ذلك، تضاف ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة، وتترك حتى تبدأ في الذوبان، ثم تقلب مع شرائح البصل، ويساعد السكر البصل على التحمير السريع وإضافة نكهة الكراميل إلى الوصفة.

- يضاف الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.

- يضاف مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.

- تُحمى قطعة الفحم على شعلة النار وتوضع على ورقة بصل ثم فى قدر اللحم، ويضاف إليها نقطة سمن حتى تبدأ في التدخين.

- يجب أن يُغطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة، وذلك سيساعد في إكساب اللحم مذاق الكباب المشوي.

- بعد إنتهاء المدة ارفعي الغطاء، وضعي قطعة الفحم جانبًا، وقدمي اللحم مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل كباب الحلة لحمة ضاني

- كيلو من اللحم الضاني.

- 2 بصلة كبيرة.

- 2 فص ثوم مفروم.

- ثمرة فلفل أخضر.

- ملعقة من السمن.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

- ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل لحمة ضاني

- يقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد.

- يقطع البصل والفلفل إلى شرائح.

- يسخن السمن في مقلاة على النار، ويحمر البصل بها حتى نحصل على اللون الذهبي.

- يضاف الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف إليه الفلفل مع الاستمرار في التقليب.

- توضع قطع اللحم الضاني، ويتم تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.

- تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود وتقلب بشكل جيد.

- يضاف الماء إلى المقادير السابقة ويترك على النار الهادئة، وعندما ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر منه حتى تمام نضج اللحم.

- يضاف الملح بعد النضج وتقلب المكونات.

- يغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخنا على المائدة.

طريقة عمل كباب الحلة الوصفة الأصلية

- كيلو لحم بقري مكعبات.

- 5 بصلات مقطعة بشكل ناعم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- نصف كوب بطاطس مكعبات محمرة.

- 2 كوب مرقة لحمة أو ماء ساخن.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 2 ملعقة كبيرة سمنة.

- بهارات لحمة.

طريقة التحضير

- نضع السمنة فى حلة ساخنة وتترك حتى تمام الذوبان.

- تتبل اللحمة بالبهارات والملح والفلفل، وتشوح فى الحلة مع السمنة حتى نحصل على اللون البنى.

- يضاف البصل الى اللحمة ويقلب جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم يترك حتى يتشرب السائل من البصل واللحمة مع إضافة المرقة كلما تطلب الأمر.

- بعد ذلك، يضاف إليها الثوم المفروم والبطاطس المحمرة وتترك حتى اكتمال النضج، ثم تقدم.