طريقة عمل برجر الفراخ لفاطمة أبو حاتي خطوة بخطوة.. ونصائح لوصفة شهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد البرجر من الوجبات السريعة التي يمكن أن تكون مليئة بالأضرار، إذا كانت اللحوم أو الدجاج غير صالحة للاستهلاك، لذلك يفضل تحضيره في البيت، وفيما يلي طريقة عمل برجر الفراخ في المنزل بوسفة الشيف الشهيرة فاطمة أبو حاتي، للحصول على أفضل طعم.

طريقة عمل برجر الفراخ لفاطمة أبو حاتي

- كيلو وراك وصدور دجاج مفرومة.

- نصف كوب بقسماط مطحون.

- 2 كيس بهارات برجر جاهزة.

- ملعقة كبيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

بهارات البرجر

- 3 ملاعق كبيرة كزبرة جافة.

- 2 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

- ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

- ملعقة كبيرة زعتر.

- ملعقة كبيرة بابريكا.

- ملعقة كبيرة كبابة صيني.

- ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة.

- ملعقة كبيرة ورق لورى بودرة.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

لتقديم برجر الدجاج

- عيش برجر كايزر.

- نصف كيلو بصل شرائح رفيعة.

- طماطم مقطعة بشكل شرائح دائرية.

- ملعقة كبيرة سكر.

- كاتشب.

- مايونيز.

- مستردة.

- جبنة شيدر شرائح.

خطوات عمل برجر الفراخ

- تُفرم الفراخ في البيت، ويضاف إليها البقسماط والملح والفلفل وبهارات البرجر والبابريكا والسكر، ثم تعجن جيدا.

- جهزي قالب دائري بشكل البرجر أو مكبس البرجر، واستخدمي كيس ساندوتشات مدهون زيت لتشكيل أقراص البرجر، ثم ضعيها على طبق في الفريزر.

- تسخن طاسة بعد ذلك، وتوضع فيها كمية بسيطة من الزيت، ويترك ليسخن.

- يشوح البرجر على الجانبين في الزيت، حتى يأخذ لون من الجهتين على نار متوسطة الحرارة، ويرفع على مناديل مطبخ.

- يوضع عيش البرجر الكايزر، مكان البرجر على الزيت ليأخذ من اللون والطعم.

- يوضع البصل كذلك والسكر على الطاسة التي يوجد فيها الزيت الساخن جدا، حتى يذبل البصل ويصبح باللون الذهبي المكرمل، ونبدأ في عمل الساندويتشات.

- يوضع المايونيز في قاعدة الخبز.

- يضاف بعد ذلك الكاتشب والمستردة على الخبز.

- توضع قطع برجر الفراخ المعدة والمحمرة في الخبز.

- يضاف على البرجر شريحة جبنة شيدر.

- يضاف البصل المكرمل على الجبنة.

- وأخيرا شرائح الطماطم المجهزة مسبقا.

- توضع زيتونة في خلة أسنان وترشق في الساندويتش لتمسك كل المكونات، وتمنع الساندويتش من الانهيار.

نصائح عند عمل ساندويتشات برجر الفراخ

- يجب غسل الفراخ وتنظيفها ونقعها 10 دقائق في ماء وخل وتصفيتها جيدا من أي ماء قبل الفرم.

- يمكن استخدام علبة الجبنة المثلثات بديلة لمكبس البرجر.

- يمكنك حفظ البرجر عبر خلط مكوناته وحفظها داخل برطمان نظيف وناشف تماما ويغلق جيدا.

- يجب وضع 4 ملعقة كبيرة من البهارات على الكيلو الواحد من الدجاج المفروم.

طريقة عمل برجر الفراخ على طريقة سالي فؤاد

- نصف كيلو دجاج مفروم.

- بصلة مفرومة.

- بيضة.

- بقسماط.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- كايزر أسمر.

للتقديم

- شرائح بصل.

- شرائح طماطم.

- شرائح خس.

- مايونيز.

- كاتشب.

طريقة تحضير برجر الفراخ

- يتبل الدجاج المفروم بالملح والفلفل الأسود، ويقلب.

- يضاف بعد ذلك، البصل والبيضة ثم البابريكا والبقسماط حسب التماسك وتقلب المكونات جيدا بعد وضعها على الدجاج حتى يصبح عجين لين.

- تشكل عجينة الدجاج على هيئة برجر باستخدام قوالب أو علبة الجبنة المثلثات.

- يمكن استخدام مقلاة غير قابلة للالتصاق أو الشواية سواء الفحم أو الجريل، ويوضع على المقلاة نقطتين زيت وليس زيت غزير.

- يوضع البرجر على المقلاة ويقلب على الجهتين لعدة دقائق حتى تمام النضج.

- ضعي طبقة من الكاتشب على الخبز، والمايونيز، والمستردة، ثم الفراخ، والخس، وشرائح الطماطم والبصل.

- يمكن أن يقدم البرجر للأطفال مع المكرونة أو مع الأرز، فهو وجبة صحية وقليلة الدهون بالنسبة للجاهز من محلات الطعام.