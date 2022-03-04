معلومات عن «نهلة» بعد انتحارها.. تعرضت للعنف ومرت بحالة اكتئاب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لحظة ضعف قررت «نهلة» أن تنهي حياتها، بعد مروها بتجربة جعلتها لا تطيق البقاء على الحياة، هكذا كتبت الفتاة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتؤكد أنها ليست على ما يرام، ورغم أن فارق التوقيت الزمني بين أول منشور كتبته قبل أن تنهي حياتها، وآخر منشور لها، حوالي 5 ساعات، إلا أن أحدا لم يتدخل ليحاول تهدئتها ومنعها من الإقدام على تلك الخطوة، وهو السبب الرئيسي الذي أثار موجة تعاطف كبيرة معها والدعاء لها.

ويستعرض التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الفتاة نهلة، بحسب حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكذلك بحسب ما كتبه أصدقائها خلال نعيهم لها.

من هي نهلة التي أنهت حياتها؟

نهلة هي من مواليد محافظة الإسكندرية، ودرست وتخرجت بجامعة الإسكندرية.

كتبت إحدى صديقاتها إنها أقدمت على إنهاء حياتها، وألقت نفسها من الدور الـ5 من شقتها بالإسكندرية.

وقالت صديقة أخرى للفتاة الراحلة، تعرضت هي ووالدتها للعنف.

وكتبت صديقتها في منشور عبر «فيسبوك»، يفسر سر إنهائها لحياتها: «مامتها ولعت في نفسها زمان».

وكتبت واحدة من صديقات نهلة في نعيها لها، «محدش يعرف هي كانت بتعاني إزاي، محدش هيزعل عليها غير خالاتها وبنات خالاتها، مكنش ليها حد في الدنيا، ربنا يرحمها ويرحمنا برحمته».

وقالت إحدى رواد السوشيال ميديا، تعليقًا على رحيل «نهلة»: «أنا زعلانه عليها أوي، أمانة ادعولها، هي راحت لمكان أحسن من هنا، راحت لربنا اللي أحن عليها من كل الناس».

وأكدت منشورات «نهلة» أن والدتها متوفية بالفعل، واعتادت على كتابة منشورات دعاء لفك الكرب والضيق، ولرحمة والدتها في الجنة، كما أظهرت منشوراتها ارتباطها بخالاتها.

آخر ما كتبته «نهلة» قبل إنهاء حياتها

وكان آخر ما كتبته الفتاة عبر «فيسبوك»، قبل إقدامها على إنهاء حياتها، منشورات تؤكد مرورها بضائقة نفسية سيئة وبأنها توشك على الرحيل: «أشوفكم بخير وافتكروني، محدش يزعل إني سبتكم ومشيت».