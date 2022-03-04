طريقة عمل الكريم شانتية الخام بشكل متماسك..«السر في المقادير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكريم شانتيه العامل الأساسي لنجاح التورتة والكيكة الإسفنجية وأيضًا تزيين الكثير من الحلويات، وتختلف طريقة عمله حسب وصفات كل شيف، لكن الأهم هو سر تماسكه بعد تحضيرة كي يشبه المعلبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المحلات.

ويعرض «هُن»، في السطور التالية، طريقة عمل الكريم شانتيه الخام، للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة تحضير الكريم شانتيه الخام

- 2 كوب كريم شانتيه خام.

- 2 كوب لبن بارد.

- كوب سكر بودرة.

- علبة من كريمة الخفق السائلة.

طريقة عمل الكريم شانتيه الخام لا تستغرق سوى بضع دقائق، إذ يتم وضعه في بولة ويضاف إليه اللبن البارد ثم كوب من السكر البودرة وعلبة كريمة خفق سائلة، ثم يضرب الخليط جيدًا بالمضرب الكهربائي، وبعد أن يصبح سائلا، يتم وضعه لمدة قصيرة في الثلاجة حتى يتماسك وبعدها يتم استخدامه في التزيين، ويمكن الاستغناء عن كريمة الخفق ولكن عند إضافتها تعطي طعمًا ومذاقا جيدا للكيك.

سر تماسك الكريم شانتيه الخام

وأحيانا ما تكون المكونات وطريقة التحضير كلها دقيقة لكن في النهاية لا يتماسك الكريم شانتيه مثل الجاهز، وذلك ما سألته إحدى متابعات الشيف سارة عبد السلام، عبر برنامجها «سنة أولى مطبخ»، قائلة: «ليه الكريم شانتيه عندي مبيمسكش زي ما بيكون جاهز أو زي ما بتعمليه في الحلقة..؟» لتجيبها الشيف وتوضح أسباب تماسك الكريم شانتيه الخام في الخطوات التالية:

- استخدام المكونات باردة حتى تنجح الوصفة.

- كثرة ضرب المكونات تجعلها متماسكة.

- وضع الكريم شانتيه لفترة في الثلاجة لكي يرتاح.

- تقليل مقدار اللبن.

- يمكن استخدام بودرة كريم شانتيه أو بودرة كريمة لباني، لأن الأخيرة تجعل الخليط متماسكًا بشكل أفضل.

وأضافت «سارة»: «لو عايزة الكريم شانتيه الخام لغرض التزيين لعمل وردات أو أشكال مختلفة على وجه الكيك أو التورتة، ممكن تبدليه بالكريمة اللباني لأنها متماسكة، ويمكن شرائها من محلات العطارين، لكن إذا كان للحشو فلابد من استخدام الكريم شانتيه لأنه مرن في الحركة».

وبحسب وصفة الشيف وخبيرة التغذية، سالي فؤاد، لجعل الكريم شانتيه متماسكًا، قالت: « زودي على كل كوبايتين من الكريمة اللباني الطازجة باكو من الكريم شانتيه البودرة، عشان يتماسك أكثر».

استخدامات الكريم شانتيه الخام

يستخدم الكريم شانتيه الخام لتحضير الحلويات المصنوعة من عدة طبقات للتزيين مثل :

- تزيين قطع الكب كيك وحشوها.

- تزيين كيكة الـ«سبونج بوب» وعمل أشكال لطيفة فوقها.

- تزيين مشروب الكاكاو الساخن أو القهوة الساخنة.

- تزيين الفواكه الطازجة.

- تزيين كب كيك الفواكه مثل الكرز والتوت.