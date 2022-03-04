الامارات | عراك وصفع بين عروسين بسبب قطعة حلوى... «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن عراك وصفع بين عروسين بسبب قطعة حلوى... «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت لحظة يفترض ان تكون رومانسية بيت عروسين في الهند إلى معركة وصفع وضربات عنيفة.

وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما.

وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.

انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.

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