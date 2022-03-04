"نغير اللبس الشتوي؟".. إرشادات لا تغفلها لمواجهة تقلبات الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - موجة التقلبات الجوية المرتقبة، التي تشهدها البلاد اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وفق ما ذكرت قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.

ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

وإلى جانب هذه النصائح، جمعنا لكم بعض الإرشادات التي عليكم اتباعها لمواجهة الطقس المتقلب، وذلك في السطور التالية:

1 - إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة حال العواصف الترابية.

2- عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والأطفال إلا للضرورة.

3- تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها، أثناء الرياح الشديدة والأمطار والعواصف.

4- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

بعض النصائح المقدمة من خبراء الأرصاد:

5- شرب السوائل الساخنة على مدار اليوم.

6- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وعدم التخفيف وإن ارتفعت درجات الحرارة بشكل مؤقت.

7- ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

8- يفضل أداء بعض التمرينات الرياضية.

9- القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية السريعة.

أما عن هيئة المرور فقدمت بعض النصائح للمسافرين وللسائقين:

10- التحكم في عجلة القيادة جيدا، مع استمرا تشغيل المساحات لضمان وضوح الرؤية.

11- تفادي الضغط المفاجئ بشدة على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

12- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق مع الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب.

13- عدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

تعليمات وزارة الصحة:

14- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خصوصًا تطعيم الأنفلونزا، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عامًا، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

15- ينصح الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات.

16- الإكثار من تناول المياه.

أما لأصحاب الجيوب الأنفية، قدّم الدكتور أشرف رجب أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح للوقاية ومنها:

17- تجنب التعرض للغبار بأنواعه.

18- المواظبة على علاج الحساسية.

19- تجنب التعرض للروائح النفاذة.

20- عدم الخروج في أوقات العواصف الترابية أو ارتداء الكمامة.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير سابق لها مجموعة من النصائح للحفاظ على منزلك نظيف أثناء الأتربة:

21- غلق الشبابيك جيدًا، ووضع قطعة القماش المبللة على حافة باب المنزل والشباك لامتصاص الأتربة.

22- استخدام "بخاخة" الماء، ورشه في الجو، إذ يساعد ذلك على إزالة الأتربة الموجودة بالمنزل، حتى لا تستنشقها أسرتك.

23- التأكد من تغطية فتحات التكييف، لعدم دخول الأتربة من خلالها.

24- استخدام المكنسة الكهربائية، لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل مع ملعقة كبيرة من البيكنج صواد للتأكد من تنظيفها جيدًا.

25- يفضل عدم نشر الغسيل في الخارج، واستخدام منشر داخلي.

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