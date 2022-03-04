"ضلع البيت وأنا اللي بعمل الفطار".. كيف تحدث صلاح عن زوجته "أم مكة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى نور

لم تمر مناسبة إلا وكان دائم التحدث عنها وعن إنجازاتها في حياته، فوصفها بأهم ضلع في منزلهما الذي يجمعهما فرزقهما الله بطفلتين "كيان"و"مكة".

حرص نجم الكرة المصري محمد صلاح، على الحديث عن زوجته مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، ذاكرا دور زوجته ماجي محمد في حياته.

وكشف صلاح عن العلاقة القوية التي جمعتهما منذ فترة المدرسة والصراعات التي حدثت بينهما خلال هذه الفترة، لتتوطد علاقتهما خلال المرحلة الجامعية.

وشها كان حلو عليا من أول لما إتجوزنا

بهذه العبارة حاول صلاح الحديث عن دور زوجته في حياتهما، "وشها كان حلو عليا أول ما اتجوزنا مضيت في تشيلسي".

هدوء ومودة ورحمة يسود علاقتهما وذلك لفهم كل منهما طباع الآخر، وذكر في حديثه: "هي عارفة طبعي ومش بنحب المشاكل، والناس بتقدرها لأنها ست مصرية أصيلة وعلى طبيعتها وبتاخد بالها من البنات وأنا مش موجود، وأنا اللي بعمل الفطار معظم الوقت".

قصة حب محمد صلاح وأم مكة

بدأت قصة حب نجم الكرة المصري محمد صلاح وزوجته، في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وتكلل حبهما من المدرسة وحتى المرحلة الجامعية لينتهي بالزواج منذ أكثر من 10 سنوات.

يحاول دائما محمد صلاح، إبعاد زوجته عن الكاميرات حفاظا على خصوصيتهما، وكان الظهور النادر لها من مدرج ملعب الأنفيلد في مباراة ليفربول ضد إيفرتون.

"مصر ومن بعدها زوجتي" عبارة رددها محمد صلاح في مواقف عدة تعبيرا عن حبه لزوجته التي لم تتركه يوما، لتكون مساندة له في رحلة نجاح "الفرعون المصري"

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