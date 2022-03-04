تناول هذه الأطعمة للتخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يمثل التخلص من دهون البطن أو الكرش تحديًا للملايين، لكن لا يمكن تصور أن السعي لحرق دهون البطن يقتصر على مجرد تناول مكمل غذائي أو تضمين طعام واحد محدد في النظام الغذائي.

وقدمت بعض الأنظمة الغذائية طرقاً سهلة وسريعة لخسارة تلك الدهون مقارنة بغيرها، حيث ركز عدد منها على استهلاك كمية أعلى من البروتين، بحسب "العربية".

بروتين أعلى

فقد أظهرت دراسات سابقة أن تناول كميات أكبر من البروتين يقلل من الرغبة الشديدة للأكل بنسبة 60%.

كما ثبت أن استهلاك البروتين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 80-100 سعرة حرارية في اليوم.

وفي أحد الأبحاث المنشورة بمجلة Obesity، شرع الباحثون في تحديد آثار البروتين الغذائي على الشهية المتصورة أثناء فقدان الوزن.

تقليل الشهية

وحددت الدراسة أن زيادة تناول البروتين لتشكيل 25% من السعرات الحرارية يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة بنسبة 60%.

كذلك، توصلت النتائج الى أن هذا قد يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة في الليل إلى النصف.

ووجدت أن تناول البروتين يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض محيط البطن.

في سياق متصل، لفتت الأبحاث المنشورة بمجلة "نيتيريشن آند ميتابوليزيم" إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين لديهم دهون أقل في البطن.