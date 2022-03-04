علماء: أمراض المناعة الذاتية مرتبطة بالإصابة بفيروس الهربس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

العدوى الفيروسية يمكنها إطلاق عمليات مسببة للأمراض تؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد فترة طويلة من التعافي، وفق ما كشف علماء كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس.

ويشير موقع MedicalXpress، إلى أن هذه الآلية مرتبطة بإصابة الغدة الصعترية. فقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، الفيروس الوردي (Roseolovirus)‏ الذي هو أحد أنواع فيروس الهربس، يصيب الغدة الصعترية، التي تجري فيها عملية انتقاء الخلايا التائية المناعية، التي تهاجم الأجسام الغريبة وليس خلايا الجسم. أي أن الفيروس الوردي يعطل عملية الانتقاء وبعد مضي بضعة أشهر بعد الإصابة، تتطور لدى الفئران أمراض المناعة الذاتية في المعدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقد أصاب الباحثون فئرانا حديثة الولادة بالفيروس الوردي. وبعد مضي اثني عشر أسبوعا أصيبت جميعها بالتهاب مناعي ذاتي في المعدة، أو التهاب في المعدة، على الرغم من عدم وجود أي علامة على وجود الفيروس في معدتهم. وعندما تم القضاء على الفيروس بسرعة بواسطة الأدوية المضادة للفيروسات في الأيام الأولى، فإن الفئران لم تصب بالتهاب المعدة بعد ثلاثة أشهر. ولكن عند استخدام الأدوية المضادة للفيروسات بعد ثمانية أسابيع فقط، فإن الفئران تعاني من مشكلات في المعدة.

وتسبب الفيروسات الوردية مرضا خفيفا لدى الأطفال تظهر أعراضه كحمى وطفح جلدي تستمر بضعة أيام. ومعظم الأطفال يصابون في مرحلة الطفولة على الأقل بنوع واحد من هذه الفيروسات. وهذه الفيروسات كغيرها من أنواع فيروس الهربس تسبب عدوى تستمر مدى الحياة، مع أنه يصبح خاملا ونادرا ما تظهر أعراض المرض بعد الإصابة الأولية.