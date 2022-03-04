طريقة عمل شوربة لسان العصفور في البيت بوصفات مختلفة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد شوربة لسان العصفور طبقا أساسيا على مائدة الأسر المصرية، فهو من المقبلات المهمة خاصة في فصل الشتاء، وفيما يلي طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بأكثر من طريقة، سواء سادة أو بالخضروات أو الدجاج، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي وعلاء الشربيني.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

- كوب مكرونة لسان العصفور.

- 4 أكواب من الماء.

- مكعب مرق الدجاج.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

- يسخن الزيت في مقلاة على النار، ويضاف اللسان عصفور، ويقلّب حتى يصبح لونه ذهبياً، وجاهز لإضافته إلى الشوربة.

- يخرج اللسان العصفور من الزيت، ثم يوضع في طبق جانبي.

- يوضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوح فيه لسان العصفور، ثم يحرك بلطف حتى يذوب قليلاً، ويتوزّع على كل كمية الزيت.

- يضاف الماء ويقلب معه حتى يذوب تماماً.

- تضاف رشّةً من الملح، والفلفل الأسود للمرق، ثم يترك ليغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معاً.

- يوضع لسان العصفور على المرق، ويقلب قليلاً، ثم يغطى القدر ويترك على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى تمام النضج، ويصبح جاهزاً للتقديم.

طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار

- كوب لسان عصفور.

- 2 كوب مرق دجاج.

- 3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس.

- ثمرة طماطم المبشورة.

- 2 ثمرة جزر مبشور.

- ثمرة كوسا مبشورة.

- بصلة مبشورة.

شوربة اللسان عصفور بالخضروات

- يسخن الزيت في قدر على النار.

- يضاف إليه لسان العصفور، ويقلب على النار حتى نحصل على اللون الذهبي.

- يضاف البصل المبشور مع التقليب حتى يذبل.

- تضاف الكوسا والجزر والطماطم وتقلب المكونات.

- يوضع مرق الدجاج ويترك على النار حتى الغليان ثم تخفض النار حتى تمام النضج.

- توضع الشوربة في طبق التقديم وتقدم.

شوربة لسان عصفور بالدجاج

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 صدر دجاج مقطع إلى شرائح رفيعة.

- بصلة صغيرة مفرومة.

- ورق لورى.

- جزرة مقطعة مكعبات.

- عود كرفس مقطع.

- فص ثوم مفروم.

- 4 أكواب مرق دجاج.

- نصف كوب من لسان العصفور.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير شوربة لسان عصفور بالفراخ

- يسخن زيت الزيتون في وعاء على النار.

- يضاف البصل والدجاج وورق اللورى، وتقلب المكونات حتى يتغير لون الدجاج.

- يضاف الجزر والكرفس مع التقليب، مع فص الثوم وتقلب المكونات.

- يضاف مرق الدجاج وتترك الشوربة حتى الغليان.

- يحمر لسان العصفور حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم يوضع على الشوربة ويترك حتى الغليان مرة أخرى ثم نهدئ النار حتى النضج.

- تضاف الزبدة وعصير الليمون، ويقلب ويترك قليلا على النار.

- يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

- توضع الشوربة في طبق التقديم وتقدم.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالبسلة

- ربع كيلو من لسان العصفور.

- كوب من مكعبات البطاطس.

- كوب من البسلة.

- كوب من الجزر المقطع إلى مكعبات.

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت والزبدة.

- 4 أكواب من المرق.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور

- توضع مقلاة على النار بها ملعقة من الزبدة والزيت وتترك حتى يسخن الخليط.

- نضيف لسان العصفور ويتم تحميره حتى يتغير لونه إلى الذهبي ويترك جانبا.

- يوضع قدرا على النار به بقية الزيت والزبدة، وتضاف إليه البطاطس والبسلة والجزر.

- تقلب كل المكونات على النار حتى تذبل، وتتبل بالملح والفلفل الأسود وهي على النار.

- يضاف لسان العصفور المحمر من قبل على الخضراوات ويقلب.

- يوضع المرق على المكونات ويغطى القدر، ويترك حتى يغلي ثم نهدئ النار قليلاً حتى تمام النضج.

- توضع الشوربة في طبق التقديم، وتقدم مع الغداء.