طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في خطوات بسيطة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السجق أكلة لها عشاقها، والمطبخ المصري مميز في عمل السجق المقلي والمشوح، وغيره من النكهات، وفيما يلي طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم، وبأكثر من وصفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وأميرة شنب.

مقادير السجق بالبصل والطماطم

- كيلو سجق صغير الحجم.

- ثمرة بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

- ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

- ثمرة فلفل رومي صغيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

- ثمرة فلفل أخضر حار مقطع شرائح. (اختياري)

- 3 فصوص ثوم مهروسة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- 2 ورقة لورى.

- ½ ملعقة صغيرة سبعة بهارات.

- ¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

- ملح وفلفل أسود.

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم

- يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم يضاف إليه البصل والثوم، ويقلب لمدة دقيقتين حتى يذبل.

- يضاف السجق والفلفل الرومي والفلفل الحار، ويقلب حتى يتغير لونه.

- تضاف الطماطم وورق اللورى والبهارات والكمون والملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- تغطى المقلاة، وتترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق مع التقليب من فترة لأخرى.

- يوضع السجق في طبق التقديم ويقدم ساخنا مع الأرز والمكرونة.

طريقة تحضير السجق بالفلفل الملون

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- نصف كيلو سجق.

- 3 ثمرات فلفل ملون أخضر وأصفر وأحمر.

- ثمرة بصل أبيض كبير، مقطعة حلقات.

- فص ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود طازج.

- جزرة.

- 750 جرام من صلصة الطماطم والريحان.

طريقة عمل السجق بالطماطم والفلفل الملون

- يسخن الزيت في طاسة على نار متوسطة، ثم يضاف السجق ويطهى حتى يصبح لونه بني.

- يزال السجق من على النار، ويصفى على طبق من الدهون، ثم تضاف إليه ملعقة كبيرة من البهارات.

- تشوح شرائح الفلفل الملون والبصل في طاسة على نار متوسطة حتى تذبل ثم يضاف إليها الثوم والملح والفلفل وتغطى جيدًا لمدة دقيقة واحدة.

- تضاف صلصة الطماطم والريحان وتقلب جيدا، ثم ترفع درجة حرارة النار حتى تغلي الصلصة مع المكونات، وبعد ذلك نخفض النار عليه.

- يضاف السجق زيقلب مع باقي المكونات حتى يصبح الصوص كثيفا.

- يترك لمدة حوالي 10 دقائق، ويقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز.

طريقة عمل السجق الشرقي

- نصف كيلو سجق شرقي مقطع مكعبات.

- ملح وفلفل أسود.

- ملعقة صغيرة سبع بهارات.

- 4 ثمرات بصل مقطع جوانح.

- زيت.

- فلفل رومي جوليان.

- فلفل أحمر حار.

- عيش فينو.

- جرجير.

طريقة تحضير السجق الشرقي

- يوضع السجق مع الملح والفلفل فى الزيت على النار ليأخذ تشويحه جيدة.

- يضاف البصل إلى المقلاة ويقلب مع السجق.

- يضاف الفلفل الأخضر والفلفل الحار والبهارات ثم يوضع فى العيش الفينو ويقدم.

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طريقة عمل السجق الإسكندراني

- كيلو سجق.

- 3 ثمرات بصل متوسط الحجم.

- 5 ثمرات فلفل رومي.

- 4 ثمرات طماطم.

- ملح وفلفل أسود.

- قليل من الزيت.

طريقة تحضير السجق الإسكندراني

- يقطع السجق إلى حلقات أو قطع حسب الرغبة.

- يوضع على النار مع القليل من الزيت حتى يحمر جيدا.

- يرش الملح والفلفل الأسود، ويضاف القليل من الماء إلى المقلاة.

- يقطع البصل إلى قطع صغيرة جدا عند اقتراب المكونات من النضج، ويحمر في الزيت مع السجق.

- يضاف الفلفل ثم الطماطم ويقلب الخليط جيدا، على النار المتوسطة.

- يمكن إضافة الكاتشب للسجق، ويقلب ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة في قدر على نار منخفضة، ويغطى القدر.

- يفضل إضافة الفلفل الحار إلى السجق، أو الشطة، ويقدم مع العيش الفينو أو الفرنسي، كما يمكن عمله وإضافته على المكرونة المسلوقة المملحة، أو مع الأرز الأبيض بدون إضافات أو شعرية.