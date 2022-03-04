رحيل «نهلة» يثير حزن رواد مواقع التواصل: «5 ساعات محدش حس بيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة واسعة من التعاطف تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع «فيسبوك»، بعد وفاة فتاة تدعى نهلة، إذ كتبت نعيها بيديها، وأنها قررت أن تنهي حياتها بنفسها إثر مرورها بضائقة نفسية، ليصبح اسمها وما كتبته هو الأكثر تداولا على السوشيال ميديا، مصحوبا بتعاطف شديد مع حزنها وأزمتها التي ألمت بها، وأدت في نهاية المطاف إلى الانتحار.

نعي رواد «فيسبوك» لـ نهلة

المنشورات التي كتبتها «نهلة» أثارت تعاطف الجميع معها، خاصة وأنها أعطت ضوءا أحمر باحتمالية إقدامها على إنهاء حياتها ولكن لم يتدخل أحد لإنقاذ الموقف، وتصدر اسمها محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى دفتر عزاء لها.

وقالت إحدى رواد السوشيال ميديا، ناعية «نهلة»: «البنت دي اتوفت النهاردة.. الفرق بين البوست الأول والتاني حوالي 5 ساعات، متخيلين 5 ساعات محدش من صحابها أو أهلها أو الناس اللي عارفينها فكر يروح يقعد معاها ويفضل جنبها، ومايسيبهاش لحد ما تهدأ وتشيل فكرة الانتحار من دماغها الكام ساعة دول»، مضيفة: «قرار الانتحار مش سهل، بس الوقت ده بيكون في شيطان مسيطر على تفكيرك، وإنك لازم تخلص من حياتك، الشخص المنتحر بيكون شايف إن هو ده الحل».

وانهالت الدعوات الصادقة بالرحمة والمغفرة على روح «نهلة»، إذ علق رواد السوشيال ميديا: «ربنا يرحمها ويرحمنا برحمته، صعب أوي الموضوع ده، بجد ربنا أكيد هيكون رحيم بيها».

تفاصيل ما كتبته نهلة قبل وفاتها

وكان آخر ما كتبته «نهلة» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل وفاتها، استغاثتها بأصدقائها ومعارفها تقول بأنها على وشك أن تنهي حياتها بشكل غير مباشر، وقالت إنه في وقت ظهور منشورها ستكون بالفعل «غير موجودة في الدنيا»، وطلبت من الجميع الدعاء لها بنية صافية وصدق لأنها أكثر ما ستحتاجه في تلك الفترة، قائلة: «في اللحظة دي هكون زهقت من كل حاجة في الدنيا، اللي مكنش ليا حظ فيها أبدا، بس خلاص بقى قررت أسيبها وأمشي وربنا يسامحني، ادعولي ادعولي كتير، هتوحشوني أوي».

وبعد حوالي 5 ساعات من كتابة هذا المنشور، كتبت «نهلة» منشورًا آخر تؤكد إقدامها على الانتحار، قائلة: «أشوفكم بخير، وافتكروني، محدش يزعل إني سبتكم ومشيت».