كل ما تريد معرفته عن وزن الطفل في الشهر الرابع.. ونصائح مهمة للأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

ربما لا يعلم الكثير من الناس وزن الطفل في الشهر الرابع الطبيعي والأسباب التي تؤثر على حجمه وما وراء عدم اكتساب الوزن وهل هناك غذاء مكمل للرضيع في هذا العمر وهو ما نقدمه بالتفاصيل في السطور التالية، بحسب موقعي «هيلث لاين الطبي» و«كيدز هيلث» المتخصص في كل ما يتعلق بصحة الأطفال والموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وزن الطفل في الشهر الرابع

من المفترض أن متوسط وزن الطفل في الشهر الرابع للذكر نحو 6.7 كج، بينما وزن الأنثى 6.2 كج، فمن المتعارف عليه أن وزن الرضيع يزيد مع تقدم الشهور.

طول الطفل في الشهر الرابع

وفي الشهر الرابع يكون وزن الطفل تقريبا 56.2 سنتيمتر بالنسبة الطول، ومنذ ولادته من المفترض أن يتابع طبيب الرضيع كل ما يخصه من وزن وحجم وطول ومحيط رأسه.

وهناك بعض الأمور التي تؤثر على وزن الطفل بشكل عام، لابد من معرفتها مثل نوع الجنس أي إذا كان ذكر أم أنثى، فالأطفال في نفس العمر من الذكور يكتسبون وزن أكثر من الإناث بقليل.

يؤثر أيضا نوع اللبن الذي يحصل عليه الرضيع على وزنه حيث إن الأطفال الذين يحصلون على حليب صناعي تجدهم يزيدون في الوزن أسرع من الذين يعتمدون على حليب الأم.

أسباب عدم اكتساب الطفل الرضيع للوزن

- عندما لا يحصل الطفل على كمية كافية من الرضاعة يوميا.

-في حال تعرض الرضيع إلى عدوى ما قبل الولادة.-إذا لم يحصل الطفل على السعرات الحرارية الكافية يوميا.

-في حال استفراغ الطفل الحليب الذي يتناوله أي لا يستفاد من الرضاعة.

-إذا كان الطفل مصاب بعيب خلقية.

-عندما يكون الطفل أيضا مصاب بأمراض على سبيل المثال ارتجاع في المريء أو بسبب عيوب القلب الخلقية.

-نصائح يجب اتباعها لصحة أفضل للطفل الرضيع

-يجب التواصل مع الطبيب الخاص بالطفل بشكل دائم من أجل متابعة نموه والمعدل الطبيعي له وفي حال كان هناك مشكلة سوق يكتب له خطة علاجية بشكل يومي.

- عندما يبلغ الطفل الشهر السادس يمكن إدخال له الأطعمة حتى يحصل على عناصرغذائية يحتاجها في هذه الفترة كما يمكن حصوله على اللبن الصناعي مع حليب الأم في حال كان لبن الأم غير كافي.

- من المهم جدا معرفة كم عدد الحفاضات التي يستهلكها الرضيع في اليوم لأن هذا الأمر يوضح إذا كان الطفل يحصل على تغذية كافية أم لا.

- التركيز مع الطفل إذا كان يستفرغ مع يتناوله أم لا لمعرفة هل يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاجها في اليوم أم لا.

ما هو أكل الطفل في الشهر الرابع؟

حليب الأم هو الوسيلة الرئيسية للطفل الرضيع في الشهر الرابع حيث يعتمد عليه بشكل أساسي وذلك حتى يبلغ الشهر السادس حينها يمكن إدخال له الأطعمة التكميلية ويستمر أيضا في الرضاعة الطبيعية حتى عامين لأنها أمر هام. ومن المهم أيضا أن لا تضع الأم في الأطعمة التي يحصل عليها الطفل بعد الشهر السادس الملح أو السكر، كما يجب أن يكون الطعام سهل الهضم وفي البداية يكون عبارة عن نوع واحد مثل كوسة مهروسة فقط.