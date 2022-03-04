خبير يحذر العاملين من المنزل: هناك احتمالية للإصابة بـ"حالة صحية مميتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اكتسب العمل من المنزل زخما من جائحة كورونا في مناطق مختلفة من العالم، وربما تكون الأرقام قد انخفضت مجددا في أماكن ارتفعت فيها وتيرة التطعيم وتراجعت فيها وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها رغم ذلك ما زالت أعلى كثيرا في أماكن أخرى مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا.

وأكد البروفيسور مارك وايتلي خبير جراحة الأوردة ومؤسس عيادة Whiteley، أن اتجاه العمل من المنزل يشكل خطرا على الحياة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة شائعة.

وحذر من أن قلة الحركة بسبب العمل من المنزل "يمكن أن تقتل" الأشخاص المصابين بالدوالي - بسبب زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية مميتة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

ووصف الجراح كيف إذا كان لديك دوال وقيامك بحركة أقل، فمن المرجح أن تحدث جلطات دموية صغيرة في أوردتك، والمعروفة باسم التهاب الوريد الخثاري.

ويمكن أن تصبح هذه الجلطات الدموية مميتة بسرعة إذا انتشرت إلى أحد أوردة رئتيك، وفقا لما ذكره وايتلي.

وقال: "ما إذا كنت تعاني من مضاعفات من خلال الدوالي يعتمد على مقدار التمرين الذي تمارسه. وعلى الجانب الوريدي، يدفعون أنفسهم نحو التهاب الوريد الخثاري [جلطات الدم الوريدي] وأيضا تقرحات الساق، وتلف الجلد وتورم الكاحلين وكل الأشياء الأخرى التي تترافق مع الارتجاع الوريدي [الدوالي]".

وعندما لا تمارس الرياضة وتبقى في مقعدك طوال اليوم، فإن هذا يقيد تدفق الدم في دوالي الأوردة نظرا لوجود تقلصات عضلية أقل للمساعدة في تسريع الدم وجعله يدور بشكل أفضل.

ووفقا لوايتلي، فإن قلة التمارين الرياضية والدوالي تزيد من احتمالية إصابتك بجلطات دموية.

ما الذي يجعل جلطة دوالي الوريد مميتة؟

يزداد خطر انتشار الجلطات الدموية إلى رئتيك كلما اقتربت الجلطة من الأوردة العميقة.

ومع ذلك، فإن معظم الدوالي تكون بالقرب من سطح الجلد وليس في عمق العضلات.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح وايتلي أنه في بعض الحالات يمكن أن تتشكل الجلطات الدموية في الدوالي (الوريد) بالقرب من الأوردة العميقة حيث لا يزال لديها خطر الانتشار إلى الرئتين.

ووفقا لدراسة من عام 2012، فإن هذه الجلطات التي تحدث بالقرب من الأوردة العميقة لديها فرصة بنسبة 1٪ للانتشار إلى الرئتين.

وقدم وايتلي بعض الكلمات الحكيمة لأي شخص يعمل من المنزل، خاصة إذا كان لديه دوال.

وقال: "ما سيكون منطقيا جدا في الصباح هو الذهاب في نزهة حول المبنى. اذهب في نزهة بعد العمل. لذلك، قم بشكل أساسي بذات التمرين الذي كنت ستمارسه إذا كنت تتنقل. فقط اجعل الدم يدور، اجعل المضخة الوريدية تعمل".