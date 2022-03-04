طريقة عمل شوربة السي فود المجمدة.. سهلة وسريعة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حساء المأكولات البحرية، من أكثر الأنواع المفضلة لدى عدد كبير من الناس، ويتهافتون عليه في المطاعم رغم سعره المرتفع، لذا نقدم في السطور التالية طريقة عمل شوربة السي فود المجمدة حتى تنفذها ربات البيوت بكل سهولة بدون شرائها جاهزة ودفع مبالغ كبيرة وبأكثر من طريقة سواء عادية أو بالكريمة.

طريقة عمل شوربة السي فود المجمدة

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى من خلال برنامجها «على قد الإيد» على شاشة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة السي فود المجمدة.

مقادير شوربة سي فود

سمك فيليه

جمبري

كابوريا

كليماري

زيت جزر

كرفس

شبت

بقدونس

ثوم

2 فص مستكة

ملح

كمون

فلفل

طريقة تحضير شوربة سي فود المجمدة

- طريقة عمل شوربة سي فود المجمدة تكون من خلال تشويح الثوم قطع فى الزيت ثم وضع الشبت والبقدونس قطع مع الاستمرار في التشويح وبعد ذلك إضافة الماء وتترك حتى الغليان.

- يتم إضافة الملح والكمون والفلفل وبعد ذلك الكابوريا والكاليمارى لمدة دقيقتين.

- وضع السمك والجمبرى ويترك حتى النضج.

- حينها يمكن تقديمها.

مقادير شوربة سي فوود

نصف كيلو جمبري مقشر

ربع كيلو سبيط

ربع كيلو سوريمي

بصلة

2 ملعقة كبيرة دقيق

لتر مرقة خضار

نصف كوب لبن

بشر ليمونة

ملح

فلفل

جوزة الطيب

شبت

بقدونس

طريقة تحضير شوربة سي فوود

- تشويح البصل المفروم فى الزيت على النار.

- إضافة جوزة الطيب والملح مع الاستمرار في التقليب ثم وضع الدقيق والمرقة للبصل.

- إضافة نصف كوب لبن للخليط.

- يمكن تقطيع الكاليماري مربعات وإضافته على النار.

- تشويح الجمبرى مع البصل والثوم المفرومين على النار وإضافة له الملح والفلفل.

- إضافة القليل من خليط الشوربة على الجمبرى.

- إضافة الجمبرى والسوريمى للحساء مع التقليب.

- بعد ذلك إضافة جوزة الطيب وبشر الليمون ثم عصير الليمون.

- التزيين يكون بالشبت والبقدونس المفرومين وبعد ذلك يمكن تقديمه.

مقادير شوربة السي فود بالكريمة

نصف كوب بصل مبشور ناعم

نصف كوب جزر مبشور ناعم

2 فص مستكة

كوب كريمة

ملعقة كبيرة دقيق

2كوب ماء ساخن

زيت زيتون

سي فود مشكل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ورق كرفس

ملعقة كبيرة كمون

ربع كوب شبت

ملح – فلفل أسود

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة

- يتم وضع زيت الزيتون في حلة على النار مع فص مستكة.

- إضافة إلى الحلة البطل والثوم والكرفس المفروم.

- بعد ذلك يتم إضافة الجزر المبشور ويقلب مع الشبت وملح وفلفل وكمون وملعقة الدقيق.

-ثم إضافة السي فود المشكل وعصير الليمون والماء الساخن ويترك على النار حتى يغلي.

- وضع الكريمة مع استمرار التقليب ثم يمكن تقديمها ساخنة.

مقادير ملوخية بالسي فود

ملوخية

جمبري صغير

سبيط

سمك فيليه

فلفل ألوان

فلفل حار

كمون

ثوم

بصل

كزبرة خضراء

كزبرة جافة

زيت

طماطم

مرقة

ليمون

طريقة تحضير ملوخية بالسي فود

- وضع مرقة على النار مع الثوم الصحيح وفلفل حار مقطع وطماطم ثم تركها حتى تغلي.

- إضافة الملوخية وتركها حتى تغلي ثم رفعها من على النار.

- وضع زيت وبصل وثوم مفروم وزعتر مفروم على الطاسة بالنار.

- إضافة السبيط المقطع والسمك الفيليه والجمبري الصغير.

- وبعد ذلك إضافة الكزبرة الخضراء الجافة والكمون والملح والفلفل والاستمرار في التقليب جيدا ثم إضافة الليمون.

- العمل على صب خليط السي فود على الملوخية.

- وفي النهاية وضع زيت وثوم مفروم وكزبرة جافة وكمون وتركها حتى التحمير ثم صبها على الملوخية وحينها يمكن تقديمها.